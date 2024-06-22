شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى: توقف القلب المفاجئ حالة طبية خطيرة قد تسبب الوفاة وهذه طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

توقف القلب المفاجئ هو حالة طبية خطيرة قد تؤدى للوفاة حال عدم انقاذ المريض فورا، وكان توقف القلب المفاجئ سبباً في حدوث الكثير من الوفيات مؤخرا منها عروس ألمنيا التي توفيت ليلة زفافها بعد حدوث توقف في عضلة القلب وهبوط في الدورة الدموية.

وقال الدكتور سليمان بلال، استشارى الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى، أن توقف القلب المفاجئ له سببان رئيسيان السبب الأول ضربات بطينية سريعة "خبيثة" قد تحدث مع فقدان مفاجئ في الوعى وتشنجات ويصل لتوقف النبض والنفس.

وأشار إلى أن السبب الثانى لتوقف القلب قصور حاد في الشريان التاجى.

وأوضح الدكتور سليمان بلال، أن عراض توقف القلب المفاجئ التي تحدث قبل ثوانى من الحدث تشمل:

-ضيق التنفس

-ألم في الصدر

-ضربات قلب سريعة

-دوخة

وأضاف، أنه يمكن أيضاً ألا يشعر المريض بأى أعراض قبل حدوث توقف القلب.

وعن طرق الوقاية من توقف القلب المفاجئ أوضح استشارى الحالات الحرجة بقصر العينى، أنه يجب زيادة الوعى بالسكتة القلبية المفاجئة وطرق التدخل السريع واجراء فحوصات دورية لمن لديهم تاريخ وراثى في الأسرة سواء كان سكتة قلبية مفاجئة أو قصور في الشريان التاجي في سن صغير.

ولفت إلى أن هذه الفحوصات تشمل رسم القلب والايكو التي تشخص حالات القلب مثل: تضخم عضلة القلب مع تركيب أجهزة لحماية مرضى القلب.

وتابع، أن العلاج الفوري للسكتة القلبية هو الإنعاش القلبي الرئوي الذى ينقذ حياة اى شخص حتى تأتى عربة الإسعاف.