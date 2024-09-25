شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مخاطر تناول الأدوية دون وصفة طبيب والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ البعض إلى تناول المضادات الحيوية ومسكنات الألم والأدوية المتاحة دون وصفة طبية بدلاً من العلاجات المنزلية للحصول على الراحة من مشاكل مثل الحمى الفيروسية والبرد . وتوفر هذه الأدوية راحة سريعة، وبالتالي يستهلكها الأشخاص عدة مرات، بل إن البعض يدمنون عليها. ويزداد خطر مقاومة المضادات الحيوية عن طريق تناول الأدوية بشكل متكرر. وفقا لما نشره موقع healthshots.

ومقاومة المضادات الحيوية هي حالة تصبح فيها أدوية المضادات الحيوية غير فعالة ضد البكتيريا الموجودة في جسمك. وهذا يعني أنه مهما كان الدواء الذي تتناوله للتخلص من أي مشكلة، فلن تحصل على الراحة، و تناول الكثير من المضادات الحيوية يمكن أن يسبب هذا المرض الخطير في الجسم، وبالتالي فإن الأدوية لن تجدي نفعاً لبقية حياتك.

ومع تكرار تناول الأدوية، تبدأ جزيئات هذا الدواء بالتراكم في الجسم تدريجيًا. و تصبح البكتيريا الموجودة في الجسم مدمنة على هذه الأدوية وتزداد أيضاً مقاومتها للدواء تدريجياً. ونتيجة لذلك، تصبح الأدوية غير فعالة وتنشأ حالة من مقاومة المضادات الحيوية. بسبب هذه الحالة، يمكن للبكتيريا أن تسبب الكثير من الضرر للجسم من الداخل.

ولتجنب الآثار السلبية لتعدد الأدوية غير الصحيح. من الأهمية بمكان الحفاظ على صحتك عن طريق إعداد قائمة بالأدوية التي تتناولها. وقم بتدوين اسم كل دواء ، وقوته ، وعلامته التجارية ، وجرعته ، وما تستخدمه من أجله ، ومتى وكيف تتناوله. ويجب عليك أيضًا تدوين وقت بدء تناوله والطبيب الذي أعطاك إياه.

كما يمكنك الحصول على نشرة معلومات طبية من الصيدلي، ستكون هذه المعلومات مفيدة في المستقبل ، خاصةً إذا بدأت دواءً جديدًا، يمكنك التعرف على التفاعلات والآثار الجانبية المحتملة من خلال القيام بذلك، وتحقق من نظام الأدوية الخاص بك في كل موعد. واسأل طبيبك عما إذا كان يجب عليك الاستمرار في تناول جميع الأدوية التي تشكل جزءًا من خطة العلاج الخاصة بك. كما يمكنك أيضًا الاستفسار عن الكيفية التي يساعدك بها كل دواء على البقاء بصحة جيدة.