شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب اضطرابات النوم عند المراهقين ونصائح للتخلص منها والان مع تفاصيل الخبر

اضطرابات النوم عند المراهقين، أمر قد يكون شائعا نسبيا، تلك المرحلة الحساسة التي قد يعاني خلالها الشاب المراهق أو الشابة من الكثير من التغيرات الهرمونية والتي تؤثر على حياته.

ووفقا لتقرير نشر في موقع better health الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى اضطرابات النوم عند المراهقين، وتلك الاضطرابات قد تكون على شكل نقص في عدد ساعات النوم ملحوظ، السهر الشديد أو على النقيض النوم لساعات طويلة، وغيرها الكثير من الاضطرابات.

ومن بين أهم الأسباب والعوامل التي تؤثر على نوم المراهقين هو التحولات الهرمونية التي تصيبهم في تلك المرحلة، مما قد تؤثر على دورة النوم لديهم كذلك نمط حياتهم الذي يعتمد بشكل كبير على التعرض للشاشات والموبايل وهو ما يصيبهم بالأرق، النوم في الإضاءة وغيرها من الاضطرابات العاطفية والنفسية التي قد تجعلهم غير قادرين على الحصول على قسط كاف من النوم.

ومن أضرار قلة النوم لدى المراهقين: اضطرابات في الذاكرة والشعور بالكسل والخمول، العدوانية والاكتئاب والمزاجية، اضطرابات في الأداء الرياضي والحياتي والتركيز.

ونصح التقرير المراهقين بعدم تناول المشروبات الغنية بالكافيين قبل النوم، وعدم الإفراط فيها، ويفضل خلق نوع من الروتين المريح قبل الذهاب إلى السرير وضبط ميعاد النوم، فضلا عن أهمية تناول مشروب دافئ قبل النوم مباشره، مع البعد عن الشاشات والموبايل والأجهزة قبل النوم بساعات، ويفضل ألا تنام في إضاءات عالية أو إضاءة بشكل عام، وذلك لأنها تؤثر على جودة النوم لديك، هذه الخطوات التي يجب أن تقوم بها قبل نومك تعد روتينا صحيا وجيدا، يساعد على نومك لساعات كافية، ويصبح تدريجيا هو روتينك اليومي في النوم ولا تعاني بعدها من اضطرابات فيه نظرا لاعتيادك عليه.