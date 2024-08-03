شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد 2024.. سبب ظهور بقع حمراء داكنة على الجلد لدى السباحين الأولمبيين والان مع تفاصيل الخبر

تقام دورة الألعاب الأولمبية فى باريس حاليًا، وتجذب ملايين المشاهدين عبر الإنترنت، فى ظل حضور الآخرين لتشجيع الرياضيين المفضلين.

وعندما يتعلق الأمر بالسباحة كرياضة، عاد العديد من السباحين المتميزين إلى الساحة، حيث ظهر على العديد منهم بقع حمراء داكنة على ظهورهم - تشبه الدوائر - أثناء مشاركتهم في هذه الرياضة التي تتطلب الكثير من الحركة، ولكن ما هي هذه البقع وما الغرض منها؟

البقع الحمراء الداكنة، والتي قد تبدو مؤلمة، هي في الواقع علامات ناجمة عن "الحجامة"، ووفقًا لموقع "هيلث سايد"، رغم أنها تعتبر كدمات، فإن هذه العلامات الدائرية نتيجة لعلاج بديل يسمى "العلاج بالحجامة"، ويتضمن العلاج استخدام أكواب مصنوعة من السيليكون أو البلاستيك أو الزجاج، والتي يمكن أن تسبب شفطًا على الجلد لتخفيف الألم وإزالة السموم وتعزيز وظيفة المناعة وتحسين تدفق الدم.

وكان السباح الأسطوري مايكل فيلبس هو من دفع هذا العلاج إلى دائرة الضوء، عندما تم رصده بعلامات غريبة على جسده في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو.

السباح الأسترالى كايل تشالمرز

ما هي الحجامة؟

يقال إن الحجامة هي ممارسة صينية، والفكرة الأساسية هي سحب الدم إلى مناطق معينة من الجسم، أو بعيدًا عنها، اعتمادًا على مكان الألم والالتهاب، إذا اخترت ذلك، فاعلم أن المعالج سيضع أكواب الشفط على أجزاء معينة من الجسم، وبحلول نهاية العلاج، من المرجح أن تشعر بالاسترخاء والتجدد.

ما أنواع العلاج بالحجامة؟

ينقسم العلاج بشكل عام إلى نوعين:

العلاج بالحجامة الجافة

العلاج بالحجامة الرطبة

هل تبقى علامات الحجامة لفترة طويلة؟

إذا كنت تفكر في الخضوع لجلسة العلاج هذه، فاعلم أنها يمكن أن تعالج نقاط الألم المختلفة في الجسم، مثل أسفل الظهر والرقبة والكتفين والركبتين، وما إلى ذلك، ولهذا السبب تحظى بشعبية كبيرة بين السباحين، وعلى الرغم من أنها قد تسبب تغير اللون، إلا أن علامات الحجامة تختفي عادةً في غضون أسبوع أو نحو ذلك.