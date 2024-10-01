شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض غير معروفة لارتفاع الدهون فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

ترتفع نسبة الدهون في دمك وأنت لا تعي هذا الأمر، هذا الإرتفاع في تلك النسبة على الحد المسموح يؤدي إلى ضيق الشرايين وقد يسبب مشكلات في نسب الكوليسترول في الدم خاصة الكوليسترول الضار مما يزيد من فرص الإصابة بمشكلات قلبية وسكتات دماغية نتيجة البروتين عالي الكثافة الموجود في الدم، مما يؤثر على الكبد والجسم والشرايين ويؤثر على القلب والدماغ واجهزه الجسم كافة بشكل تدريجي بطيء.

مضاعفات ارتفاع دهون الدم

وفقا لتقرير نشر في موقعvinmec فإن هناك الكثير من المشكلات التي قد يخلفها إرتفاع نسب الدهون في الدم منها السكتات الدماغيه وهي الاخطر على الاطلاق وامراض القلب والأوعية أيضا ومشكلات الذبحة الصدرية وغيرها، فضلا عن التصلبات وغيرها من المشكلات الصحية.

ونصح التقرير بالكشف المبكر عن نسب الدهون في الدم وعدم إهمال أية اعراض مرضية تظهر على الإنسان ونصح أيضا لمن يعاني من هذا الإرتفاع للفحص الدائم للقلب والأوعية بشكل دوري فضلا عن اتغباع نظام غذائي صحي مناسب لهذا الإرتفاع، ونسبته وفقا لرؤية الطبيب كذلك يجب مراقبة مستويات دهون الدم على الدوام دون إهمال كما يجب ممارسة الرياضة، وممارسة الأنشطة البدنية بشكل منتظم ومثالي، مع ضرورة الإهتمام بعيش نمط صحي وحياة صحية.

ومن بين أهم الأعراض غير الشائعة أو غير المعروفة لارتفاع الدهون في الدم والتي قد تنذرك أن هناك مشكلة ما عليك الحذر منها:

السمنة أو زياده الوزن عن المعتاد أحد أهم العلامات

إذا كنت تعاني من مرض السكر أو من بعض الأمراض الوراثية فيجب فحص نفسك أولا بأول لأنك الأكثر عرضة للإصابة بإرتفاع دهون الدم

آلام في الصدر في الجانب الأيسر متكررة

الدوخة وعدم التوازن وعدم الشعور بالإنتباه

عدم الوضوح في الكلام أو اضطرابات التفكير وتشوشه

انقباضات في الصدر ملحوظة

بعض الأشخاص الذين لديهم إستعداد وراثي لإرتفاع الدهون في الدم يعانون من كتل جلدية صفراء تظهر على الجسم وعلى سطح الجلد في أماكن متفرقة منه