شكرا لقرائتكم خبر عن كليوباترا كانت تستخدمه فى شعرها.. زيت الخروع ملين وعلاج الأمراض الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع Medical Express، إن زيت الخروع، الذي كان يستخدم في إيطاليا كعقاب بسبب تأثيره الملين سريع المفعول، أصبح الآن من بين الطرق الشائعة لإنقاص الوزن ليس شربه، بل فركه على البطن.



ما لا تعرفه عن زيت الخروع وفوائده

كما يتم سكبه في سرة البطن ويلفون المناشف المبللة به حول منطقة البطن، ويزعمون أنه قادر على إذابة دهون البطن والمساعدة في علاج الانتفاخ .

زيت الخروع ـ المصنوع من حبوب نبات الخروع ـ هو دواء قديم، وقد ورد ذكره في نص طبي مصري قديم يسمى بردية إيبرس (1550 قبل الميلاد)، وكان يستخدم كملين ولعلاج أمراض جلدية مختلفة، ويقال إن كليوباترا كانت تستخدمه في شعرها.

وأضاف الموقع، إن الزيت عديم الرائحة غني بمادة دهنية تسمى حمض الريسينوليك الذي يحفز بقوة حركة الأمعاء، واليوم، أصبح هذا الزيت علاجًا معتمدًا بدون وصفة طبية في بعض البلدان لعلاج الإمساك قصير الأمد، ويستخدم لتطهير الأمعاء قبل الفحوصات الطبية، ومع ذلك، لا يوجد الكثير من الأدلة العلمية التي تشير إلى أن هذا التأثير الملين أفضل من الملينات الأخرى المستخدمة بشكل شائع.

وتشمل الاستخدامات التقليدية الأخرى للزيت علاج التهاب العيون والحكة، وتخفيف آلام المفاصل والحيض، وكوسيلة لتحفيز الولادة. ولكن مرة أخرى، الأدلة على هذه الاستخدامات قليلة، لا يتم تناول زيت الخروع فقط، بل يتم استخدامه أيضًا على نطاق واسع في كريمات البشرة، وبلسم الشعر، ومنتجات التجميل الأخرى، مثل أحمر الشفاه يتم استخدامه لترطيب البشرة وتلطيفها وتقليل ظهور التجاعيد، وقد تم نسب خصائصه المرطبة إلى حمض الريسينوليك، كجزء من منتجات العناية بالشعر.

وأضاف الموقع، إن زيت الخروع يساعد في علاج تساقط الشعر وقشرة الرأس، لكن تناول زيت الخروع كمنتج مستقل ليس خاليًا من المخاطر الآثار الجانبية الرئيسية لتناول الزيت هي تقلصات البطن والقيء والانتفاخ والدوار، و يجب على الأشخاص المعرضين للخطر، مثل كبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل أو المرضعات، ومن يعانون من فشل الكبد أو الكلى، تجنب تناول زيت الخروع، كما يجب على أي شخص يعاني من مرض التهاب الأمعاء، أو التهاب الزائدة الدودية، أو انسداد الجهاز الهضمي أو ثقبه منع تناوله.

يمكن أن تتفاقم الآثار الجانبية لزيت الخروع أيضًا لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل والذين قد يختارون استخدام الزيت لفقدان الوزن عن طريق تسريع مرور الطعام عبر الأمعاء، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في وضع الزيت على بشرتك أو فروة رأسك، فكن حذرًا، فقد يؤدي ذلك إلى إثارة رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص.

من المفضل دائمًا وضع كمية صغيرة من زيت الخروع النقي أو منتج تجميلي يحتوي على زيت الخروع على رقعة صغيرة من الجلد، إذا لم تحدث أي تفاعلات حساسية بعد 24 ساعة، فيمكن افتراض أنه يمكن وضع المنتج بأمان على مساحة أكبر من الجسم.

