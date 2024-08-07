شكرا لقرائتكم خبر عن عادات صحية لحالة نفسية أفضل خلال اليوم.. ابدأ صباحك بعصير ليمون دافئ والان مع تفاصيل الخبر

عند الاستيقاظ يجب أن نمنح أنفسنا الوقت الهادئ اللازم لراحة العقل والجسم والتكيف ببطء مع إيقاع اليوم، وعندما نبدأ الصباح على عجل، ينتهي بنا الأمر إلى يوم غير جيد نفسيا، وبالنسبة لبعض الناس، فإن الشعور بالقلق في الصباح أو الإصابة بالاكتئاب المفاجئ يشكل تحديًا صعبًا.

ووفقا لموقع hindustantimes سنتعرف علي بعض العادات التي تحارب القلق والإكتئاب.

إن السيطرة على القلق من خلال وسائل مختلفة، وخاصة تغييرات نمط الحياة، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات المنهكة. وإنشاء روتين صباحي ثابت هو عنصر حيوي في هذه التغييرات في نمط الحياة، مما يوفر الاستقرار ويضع نغمة إيجابية لليوم.

يمكنك ضبط المنبه بصوت ناعم ولطيف للاستيقاظ بسلام بدلاً من الاستيقاظ المفاجئ، و بمجرد استيقاظك، اقضِ بضع لحظات في ممارسة التنفس العميق، مع التركيز على إيقاع التنفس لتستقر في ذهنك وتحدد نغمة هادئة ومركزة لليوم التالي.

ابدأ صباحك بكوب من الماء الدافئ مع الليمون لترطيب الجسم وإزالة السموم منه، حيث يعمل فيتامين سي على تعزيز المناعة، كما يعمل الدفء على تهدئة الجهاز الهضمي، ثم تناول وجبة إفطار مغذية تتضمن مزيجًا متوازنًا من البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة، مثل البيض والحبوب الكاملة، للحفاظ على مستويات الطاقة واستقرار مزاجك طوال اليوم.

أدرج الحركة في روتينك الصباحي من خلال ممارسة تمارين خفيفة مثل اليوجا أو التمدد أو المشي الخفيف، فتعمل هذه الأنشطة على زيادة مستويات الإندورفين، مما يساعد على تقليل القلق وتعزيز الشعور بالرفاهية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قضاء الوقت في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس الصباحية يعزز إنتاج فيتامين د، والذي يرتبط بتحسن الحالة المزاجية والصحة العقلية بشكل عام.

ابدأ صباحك بتدوين ثلاثة أشياء تشعر بالامتنان لها، مما يساعد على تحويل التركيز بعيدًا عن الأفكار السلبية ويعزز العقلية الإيجابية. أكمل هذه الممارسة بالتخيل والتأكيدات الإيجابية، وتخيل أن يومك يسير على ما يرام وتعزيز الثقة لتقليل القلق بشأن التحديات القادمة.