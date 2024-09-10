الشرطة الاسرائيلية تدعي إحباط عملية تهريب أسلحة من الأردن وتعتقل شخصين من النقب

ادعت الشرطة الإسرائيلية إحباط عملية تهريب كبيرة للأسلحة من الأردن في المعبر الحدودي بين مدينتي إيلات والعقبة (وادي عربة - رابين)، واعتقال شخصين، وذلك بالتزامن مع عملية إطلاق النار في معبر الكرامة، أمس الأحد.

واعلنت الشرطة إن "مقاتلي وحدة ‘ماغين‘ بالتعاون مع مفتشي الجمارك في إيلات تمكنوا من ضبط 74 مسدسًا من نوع "غلوك" و61 مخزن ذخيرة كانت مخبأة في سيارة من نوع ‘ميتسوبيشي‘ حاولت العبور من الأردن إلى إسرائيل".

واعتقلت الشرطة، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، شخصين من سكان منطقة النقب أحدهما من قرية بئر هداج والآخر من إحدى القرى غير المعترف بها كانا يستقلان السيارة، وتم تحويلهما للتحقيق. ومن المقرر أن يتم عرض المعتقلين اليوم على محكمة الصلح في بئر السبع لطلب تمديد اعتقالهما.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار "الجهود المستمرة لإحباط تهريب وتجارة الأسلحة غير القانونية، والتي زعمت أنها تُستخدم في تنفيذ عمليات إرهابية وإجرامية". وأعلنت احتجاز السيارة التي استخدمت في عملية التهريب تمهيدًا لمصادرتها.