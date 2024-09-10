جميلة عوض تخوض أول بطولة مطلقة في الدراما

تخوض الفنانة جميلة عوض تجربة درامية جديدة تسجل بها أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، حيث علمت "سيدتي" أن جميلة وافقت على بطولة مسلسل جديد بعنوان "أفلاطوني" مكون من 15 حلقة، ويأتي العمل من تأليف شريف الألفي.

كما علمنا إنه جارٍ التعاقد مع مخرج العمل، وإنه لم يتم حسم موعد عرض العمل حتى الآن إلا أنه مرشح للعرض في موسم دراما رمضان 2025.

كواليس اختيار جميلة عوض

مسلسل "أفلاطوني" تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وكان مقرراً أن تقوم ببطولته الفنانة إيمان العاصي العام الماضي وعلى أن يتم عرضه خلال موسم الأوف سيزون، إلا أن تحضيراته توقفت وتم تأجيله، ورُشحت الفنانة هنا الزاهد لبطولته بعد ذلك إلا أن ضيق الوقت حال دون تنفيذه، لتعود تحضيراته مرة أخرى، ويتم الاتفاق مع الفنانة جميلة عوض على بطولته ومن المقرر الاستقرار على كافة التفاصيل خلال الشهر الجاري.

مشاركة جميلة عوض في دراما رمضان الماضي

قدمت جميلة عوض في موسم دراما رمضان الماضي 2024 ، مسلسل "لانش بوكس" والذي شارك في بطولته غادة عادل، فدوى عابد، أحمد وفيق، شاهين، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مي القاضي، علي السبع، أسامة أبو العطا، أنغام الجريتلي، وضيف الشرف صدقي ضخر، وظهور خاص ياسمين ممدوح وافي، أحمد الشافعي، عزوز عادل، محمد حسني وتأليف عمرو مدحت وإخراج هشام الرشيدي.

تدور أحداث مسلسل "لانش بوكس" في إطار من الدراما والكوميديا لقصة حياة ثلاث نساء من أرباب البيوت، حيث تسعى كل واحدة منهن إلى الخروج من فيض المشكلات التي وقعن بها، وفجأة يجدن أنفسهن قد تحولن إلى عصابة متمرسة، تمارس الكثير من الأعمال الإجرامية في سبيل الحفاظ على الهدوء والاستقرار وأمن عائلاتهن.

زواج جميلة عوض من المونتير أحمد حافظ

كانت جميلة عوض قد احتفلت بزفافها من المونتير أحمد حافظ في يونيو الماضي، حيث أقام حفلاً لا ينسى حضره كل نجوم ونجمات الفن، وجاء زواج الثنائي بعد قصة حب وارتباط دام 3 سنوات، حيث بدأت قصة حبهما بعدما تعاونا سوياً خلال 3 أعمال فنية هي: فيلم "هيبتا – المحاضرة الأخيرة" عام 2016، وبعده مسلسل "لا تطفئ الشمس" عام 2017؛ وبعد ذلك إلى فيلم "الضيف" 2019، إضافة إلى 4 إعلانات تلفزيونية.

قد يهمك أيضــــاً:

أجمل 10 إطلالات شبابية من وحي جميلة عوض

جميلة عوض تكشف عن مواصفات فتى أحلامها