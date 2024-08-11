شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب رفض بعض الأطفال للرضاعة.. ونصائح مهمة للأمهات والان مع تفاصيل الخبر

قد يمر عليك وقت تعاني فيه من رفض طفلك الرضيع للرضاعة الطبيعية، ولكن هناك أسباب حقيقية قد تكون وراء سبب رفض الطفل للرضاعة يجب التعرف عليها، ومعرفة كيفية التعامل معها بشكل سليم.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع wicbreastfeeding فإن هناك الكثير من الأسباب التي قد تسبب رفض الطفل للرضاعة الطبيعية بشكل مفاجئ والتي من بينها:

أن يكون الطفل مريضًا أو يعاني من مشكلات في المعدة أو الأذن أو يعاني من نزلات إنفلونزا أو نزلات بردية أو مشكلات في الفم أو مشكلات أيضًا في الأسنان خاصة إذا كان في مرحلة التسنين.

ترجع الأسباب أيضًا الى عدم شعور الطفل بالراحة نتيجة تغير في النظام اليومي له لأي سبب من الأسباب أو تغير في البيئة المحيطة به التي اعتاد عليها أثناء الرضاعة.

أن يكون الطفل لا يتناول كمًا من لبن الأم كافيًا وذلك نتيجة انخفاض إدرار اللبن نتيجة الرضاعة باللبن الصناعي التي تكون جنبا إلى جنب مع الرضاعة الطبيعية

قال الدكتور حاتم قرطام استشاري الأطفال قصر العينى، إن هناك أسباب يمكن أن تجعل الطفل غير قادر على تناول رضعته الطبيعية التي اعتادها بشكل مفاجئ والتي من بينها، أن يكون لبن الأم لا يصل إليه بسهولة أو أن الطفل يعاني من مشكلة في طريقه بلع اللبن، أو اضطرابات في صحة الأم أو طفلها أو تناولها للكثير من الطعام غير الصحي مثل الأكل الحار، والأكل المالح وغيرها من الأكلات التي تجعل الطفل غير مقبل على لبن الرضاعة الطبيعية فضلاً عن الأدوية التي يمكن أن توصف للأمهات الرضع خاصة اذا كانت أدوية هرمونية.

ونصح بضرورة الاهتمام بالحرص على إرضاع الطفل رضاعة طبيعية دون الحاح شديد حتى لا ينفر الطفل ويرفض الرضاعه تمامًا، كما يمكن أن تغير الأم روتين الرضاعة وتساعده على تناول رضعته من خلال تغيير الغرفة أو تغيير المكان

التواصل الجيد بين الأم ورضيعها يخفف حدة النفور من الرضاعة لدى الكثير من الأطفال، كذلك يمكن جعل الطفل مسترخيا تمامًا بعد الاستحمام على سبيل المثال وتسهيل عملية الرضاعة عليه.