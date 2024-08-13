شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة بهذا الفيروس تجعلك عرضة لسرطان الفم.. إليك طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

سرطان الفم هو سرطان يتطور في أي جزء من الفم أو تجويف الفم، يمكن أن يحدث هذا السرطان على الشفاه واللثة واللسان والبطانة الداخلية للخدين وسقف الفم وهو أحد أنواع السرطانات التي تندرج تحت سرطانات الرأس والرقبة، وهناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم منها تعاطي التبغ الذي يشمل السجائر والسيجار ومضغ التبغ والكحول وتعرض شفتيك لأشعة الشمس وضعف الجهاز المناعي وفيروس الورم الحليمي البشري، بحسب موقع "تايمز ناو".

كيف يزيد فيروس الورم الحليمي البشري من خطر الإصابة بسرطان الفم؟

تم التعرف على فيروس الورم الحليمي البشري بشكل متزايد كعامل خطر كبير لسرطان الفم، وخاصة سرطان البلعوم الفموي، الذي يؤثر على قاعدة اللسان واللوزتين والبلعوم الفموي.

إن سرطانات الفم المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري تختلف عن تلك التي تسببها عوامل الخطر التقليدية مثل تعاطي التبغ والكحول، وهي مرتبطة بشكل شائع بفيروس الورم الحليمي البشري من النوع 16.

على عكس السرطانات الناجمة عن التدخين، فإن سرطانات الفم المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري غالبًا ما تؤثر على الأفراد الأصغر سنًا وغير المدخنين ويمكن أن يكون لها تشخيص أفضل إذا تم اكتشافها مبكرًا.

بعض الأعراض الشائعة لسرطان الفم المرتبط بفيروس الورم الحليمي البشري:

-التهاب الحلق المستمر أو بحة الصوت

-صعوبة البلع

-فقدان الوزن غير المبرر

-كتلة في الرقبة أو الحلق

-ألم الأذن

-السعال المستمر أو التهاب اللسان

-قروح غير قابلة للشفاء في الفم.

الوقاية من سرطان الفم

-الفحوصات الدورية للأسنان أمر بالغ الأهمية، حيث يمكن لأطباء الأسنان غالبًا اكتشاف العلامات المبكرة لسرطان الفم.

-التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو أحد أكثر الطرق فعالية للحد من خطر الإصابة بالسرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري، بما في ذلك سرطان الفم، حيث يمكن أن يقلل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري، الذي يتم إعطاؤه عادة في سن المراهقة، بشكل كبير من احتمالية الإصابة بسلالات فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة المرتبطة بالسرطان.

الطرق الأخرى للوقاية من المرض هي:

- منع التبغ والكحول: يمكن أن يؤدي منع استخدام التبغ والكحول أو القضاء عليهما، وهما من عوامل الخطر المعروفة، إلى تقليل خطر الإصابة بسرطان الفم.

- نظافة الفم: يمكن أن يساعد الحفاظ على نظافة الفم الجيدة في الكشف المبكر والوقاية من مشاكل صحة الفم التي قد تؤدي إلى السرطان.

- التوعية العامة والفحص المبكر: هذه الخطوات مهمة في مكافحة ارتفاع معدل الإصابة بسرطانات الفم المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري.