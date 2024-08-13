شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: أطفال الأمهات المدخنات رئتيهم أصغر ويزيد خطر إصابتهم بالربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إن الأطفال الذين يولدون لأمهات مدخنات تكون رئتيهم أصغر ويزداد خطر إصابتهم بالربو، حيث يزيد دخان التبغ غير المباشر من خطر إصابة الأطفال بالربو.



التدخين واصابة الاطفال بالربو

ينبغي أن تتلقى الحوامل والآباء الدعم للإقلاع عن تعاطي التبغ لحماية أطفالهم من الربو والحالات التنفسية الأخرى.

وأضافت المنظمة، إن التدخين خلال فترة المراهقة والبلوغ يزيد من خطر الإصابة بالربو ويؤدي إلى تدهور الحالة.



التدخين والاطفال

وبالنسبة للأشخاص المصابين بالربو، فإن التدخين:

يؤدى إلى تفاقم الأعراض

يمكن أن يجعل العلاج بالأدوية أقل فاعلية

ويؤثر التدخين غير المباشر على مرضى الربو، فهو يؤدي إلى:

زيادة احتمالية الإصابة بنوبات الربو

صعوبة التدبير العلاجي للربو

ومن الضروري تجنب التعرض لدخان التبغ غير المباشر للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي وتيسير التدبير العلاجي لها، لا سيما الربو، يجب على الحكومات أن تحمي المصابين بالربو من منتجات التبغ وأن توقف تسويق التبغ بقوة.

