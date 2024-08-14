فرع “الصحة” بعسير يستضيف ملتقى الاستثمار الصحي اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_عسير

يستضيف فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير اليوم الأربعاء، ملتقى عن الاستثمار الصحي ، بمقر الشؤون الأكاديمية والتدريب بالفرع، وذلك بحضور وكيل الوزارة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور إبراهيم العمر، ووكيل الوزارة المساعد للالتزام الأستاذ خالد البسام، ومدير عام فرع وزارة الصحة بمنطقة عسير الدكتور عبدالله بن قداح الموسى؛ ويشارك في المتلقى عدداً من المستثمرين في القطاع الصحي.

وبينت ” صحة عسير ” أن الملتقى يهدف لتعزيز الشراكات الاستثمارية في القطاع الصحي بالمنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ومن المقرر أن يناقش الملتقى أحدث الفرص الاستثمارية والتوجهات المستقبلية في قطاع الصحة، بالإضافة لعرض خطط واستراتيجيات وزارة الصحة لتطوير القطاع في المنطقة.

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