شكرا لقرائتكم خبر عن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث.. الأعراض وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب النساء من الأربعينيات من العمر، تبدأ أجسادهن في الخضوع لتحولات، تتسم بعدم انتظام الدورة الشهرية، ونزول بقع دموية، ونزيف أكثر غزارة، وعادةً تدخل غالبية النساء في سن 51 عامًا في سن اليأس، والذي يُعرَّف بأنه مرور عام واحد دون دورة شهرية، وتُسمى الفترة بين المرحلتين بمرحلة ما قبل انقطاع الطمث، فما الذي تنطوي عليه هذه الرحلة؟

وفقا لموقع "ان دى فى دكتور" نسلط الضوء على هذا الموضوع، باعتباره ظاهرة طبيعية للجسم، إلا أنها تجلب تغييرات جسدية وعاطفية قد يكون من الصعب التعامل معها.

كيف تعرفين أنك على وشك الدخول في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث؟

إذا كان عمرك أكبر من 35 عامًا وتعاني من تغيرات في دورتك الشهرية، مثل النزيف لمدة 3 أيام فقط بدلاً من 5 أو النزيف بشكل غير متوقع لأكثر من أسبوع، فقد تكونين في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، ورغم أن مرحلة ما قبل انقطاع الطمث ظاهرة طبيعية، إلا أنها تؤدي إلى بعض التغييرات في الجسم".

أعراض انقطاع الطمث

تؤثر مرحلة انقطاع ما قبل الطمث على أجزاء الجسم المختلفة لتشمل:

العظام: تميل الركبة أو الظهر أو الرقبة إلى الشعور بالألم خاصة أثناء الدورة الشهرية أو الإباضة أو حتى كرد فعل على يوم عمل طويل. ولكن لا يظهر أي شيء في التقارير.

الدماغ: تعاني بعض النساء من نوع من ضباب الدماغ، حيث يبدو أنهن ينسين ما اتصلوا بك من أجله، أو دخلوا الغرفة من أجله، وما إلى ذلك.

القلب : يمكن أن ترتفع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية واحتمالات ارتفاع ضغط الدم في هذه المرحلة.

الهرمونات: يمكن أن تؤدي نسب الهرمونات المتغيرة إلى كل شيء بدءًا من حب الشباب عند البالغين وحتى انتفاخ المعدة.

مع دخول مرحلة انقطاع الطمث، قد تلاحظين تغييرات في:

التبول: قد لا يتم إفراغ المثانة بسهولة كما كان من قبل.

الشعر والبشرة: فقدان لمعان الشعر وحجمه، وتغيرات في تصبغ الجلد.

تنظيم درجة الحرارة: الهبات الساخنة وغيرها من القضايا المرتبطة بدرجة الحرارة.

نصائح للحفاظ على الصحة خلال هذه المرحلة الصعبة:

توقف عن مطاردة الميزان واعمل بدلاً من ذلك على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام – 3/ أسبوعيًا، ومن الناحية المثالية، يوم واحد لكل من اليوجا وتمارين القوة وتمارين القلب والأوعية الدموية، لذا فنحن نتطلع إلى 3 ساعات أسبوعيًا من وقت ممارسة التمارين الرياضية.

تناول الطعام لتغذي نفسك ولا تعاقب نفسك على السمنة أو زيادة الوزن يوصي بما يلي:

الجرعة اليومية من المكسرات، خاصة إذا كنت تعانين من ألم الثدي.

الزبيب الأسود المنقوع مع الزعتر البري قبل الدورة الشهرية بعشرة أيام,

الخضروات الجذرية والموز الخام يساعدان في تخفيف آلام الدورة الشهرية الثقيلة والطويلة.

كوب من الشاي مع الغداء لتحسين المزاج وتهدئة الأمعاء.

مجموعة الداهي مع الزبيب لمحاربة انخفاض الطاقة والخمول.

ضعي هذه الأمور في اعتبارك لتحسين صحتك وإدارة مرحلة ما قبل انقطاع الطمث