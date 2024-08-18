أطعمة غنية بالبروتين ستحافظ على صحة قلبك

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تسلط المضاعفات الصحية القلبية المتزايدة لدى الرجال والنساء الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة هذه المشكلة الصحية العالمية، ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، فإن أكثر من 110 ملايين رجل و80 مليون امرأة يعيشون مع أمراض القلب والأوعية الدموية على مستوى العالم.

ومع ذلك مع اتباع نظام غذائي مناسب وتعديلات على نمط الحياة، يصبح من الأسهل الحفاظ على صحة قلبك، ومن بين مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المفيدة للقلب، يعد البروتين من العناصر التي يحتاجها القلب ليظل قويًا ولياقيًا، ويرتبط اتباع نظام غذائي منخفض البروتين بأمراض القلب وفقًا لموقع هيلث سايد

5 أطعمة غنية بالبروتين لحماية صحة القلب

هذه الأطعمة الخمسة التي تحتوي على كميات صحية من البروتين ستحمي صحة قلبك وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحمص

يحتوي الحمص على نسبة عالية من الألياف والبروتين، وهو غذاء مغذي يساعد في منع ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، يحتوي الحمص على معادن وفيتامينات صحية أخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك والسيلينيوم التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

الأسماك

الأسماك مصدر رائع للبروتين، كما أن الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساهم في تحسين صحة القلب، وقد أثبتت جمعية القلب الأمريكية أن الأسماك تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

المكسرات

المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، كما تحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي على صحة القلب، يمكن للمكسرات غير المملحة مثل الجوز واللوز والكاجو أن تساعدك في الحفاظ على صحة قلبك وقلبك.

البذور

تحتوي البذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور السمسم وبذور عباد الشمس على نسبة عالية من الدهون والمعادن الصحية، كما تحتوي على البروتين والفيتامينات المفيدة للقلب، إضافة بذور صحية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعدك في منع حدوث مضاعفات صحية للقلب.

العدس

العدس مصدر رائع للبروتين للنباتيين والنباتيين لتلبية احتياجاتهم من البروتين، العدس مصدر جيد للمغنيسيوم والحديد والزنك والبوتاسيوم، ويمكن أن يكون مفيدًا لصحة القلب.

بجانب ما سبق يساعد تبنى أسلوب حياة صحي وتتوقف عن العادات السيئة مثل التدخين التي تؤثر على صحة القلب، إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، أضف المزيد من الأطعمة المفيدة للقلب إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يعمل النظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية على تحسين صحة القلب ودعم وظائف الجسم الأخرى أيضًا.