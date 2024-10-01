الجامعة تكرم الفائزين بجوائز العميد للنشر العلمي 2023 بكلية طب الأسنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى سعادة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان حفل جوائز العميد السنوية للنشر العلمي للعام 2023 بكلية طب الأسنان والذي نظمته وحدة البحث العلمي والابتكار بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بالتعاون مع الراعي الرسمي للحفل شركة تجارة وصيانة المعدات الفنية كومات، وذلك يوم الثلاثاء 28 ربيع الأول للعام 1446 بمسرح المستشفى الجامعي، بحضور عميد البحث العلمي بالجامعة الدكتور سعيد بن علي بادغيش وعميد كلية طب الأسنان الدكتور عبدالغني بن إبراهيم ميره.

حيث كرم راعي الحفل الفائزين في جوائز العميد للنشر السنوية العلمي 2023 والتي اشتملت على تقديم 10 جوائز على مستوى الكلية و 10 جوائز على مستوى القسم العلمي ، وجائزة أفضل قسم علمي.

وقد أوضح عميد كلية طب الأسنان أن الكلية حرصت على تشجيع البحث العلمي من خلال ابتكار جائزة العميد السنوية للنشر العلمي لتطوير أداء المنظومة البحثية وبناء القدرات البحثية وتوفير البيئة التنافسية لإجراء الدراسات والبحوث التطويرية وفق أولويات تشجع أعضاء هيئة التدريس والطلبة لإجراء البحوث المختلفة والتي تخدم شتى مجالات طب الأسنان وممارسين المهنة والمجتمع.

وأضاف سعادته بأن ذلك يأتي انطلاقا من مبدأ تطوير البحث العلمي وتعزيز الانتاجية بمايخدم المجتمع المحلي والعالمي وسعيد لإثراء النشاط العلمي وزيادة الكمي والنوعي لأعضاء هيئة التدريس في المجالات المرموقة المصنفة عالميا، ومن أجل المساهمة في رفع كفاءة وفاعلية المنشأة في مجال البحث العلمي.

ومن جانبه أكد مدير وحدة البحث العلمي والابتكار بوكالة كلية طب الأسنان للدراسات العليا الدكتور عبدالرحمن بن جعفر الحداد أن هذا الحفل يهدف إلى تشجيع منسوبي ومنسوبات كلية طب الأسنان على تطوير مهاراتهم للارتقاء بالعملية التعليمية، ودعم منسوبي الكليه من أعضاء وعضوات هيئة التدريس والطلاب والطالبات لتمثيلها في المحافل العلمية العالمية وابراز تميزهم في العديد من المجالات البحثية والأكاديمية.