أعراض وطرق انتقال جدري القرود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استعرضت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الأعراض والعلامات التي تظهر عند الإصابة بمرض جدري القرود (Mpox)، وكذلك طرق انتقال المرض والوقاية منه.

وأوضحت الهيئة أن جدري القرود يسبب علامات وأعراضاً تظهر في غضون أسبوع، حيث قد يظهر الطفح الجلدي بعد يوم واحد إلى 21 يوماً من التعرض للفيروس، مصحوباً بتضخم الغدد اللمفاوية وآلام العضلات وآلام الظهر والإعياء العام والصداع والحمى.

ولفتت إلى أن المرض ينتقل من خلال المخالطة الوثيقة للشخص المصاب وذلك عبر ملامسة الطفح الجلدي أو التعرض لإفرازات الشخص المصاب، أو ينتقل عبر الأم إلى طفلها أثناء أو بعد الولادة، وملامسة الأدوات الشخصية للمصاب، وعبر عضات الحيوانات أو الخدوش التي تسببها أو أثناء الصيد أو سلخ الجلود أو الطهي أو أكل الحيوانات.

وأشارت إلى أن طرق الوقاية تشمل تجنب مخالطة المصابين بالمرض أو من تظهر عليهم علامات الإصابة، وتجنب مخالطة الحيوانات البرية في الخليج 365 التي يستوطن بها المرض، والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، وأخذ اللقاح للفئات عالية الخطورة بعد مخالطة المصابين للتقليل من شدة المرض.

وأكدت “وقاية” أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس “جدري القرود – النمط الأول” حتى الآن في المملكة، في ظل تزايد انتشار الفيروس على المستوى العالمي.