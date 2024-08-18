شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح تأثير قضاء وقت طويل أمام الشاشات على عيون الأطفال ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأسباب لوضع حدود لوقت استخدام طفلك للشاشات، أهمها تشجيع اللعب في الهواء الطلق والنشاط الصحي، وتعزيز عادات النوم الصحية، وتعزيز العلاقات الاجتماعية، وصحة العين هي سبب آخر.

ومع إطلاق الخليج 365 حملة للتوعية بمخاطر الاستخدام الطويل للأنترنت على الأطفال نعرض فيما يلى تأثيره على عضو مهم وهو العين.

أوضح الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب العيون جماعة بنها، أنه مع قضاء الأطفال المزيد والمزيد من الوقت أمام الشاشات، تتزايد مشاكل العين الآن بصورة أكبر، بل وتمتد مخاطر قضاء وقت طويل أمام الشاشات على بصر الأطفال، وفيما يلي نعرض بعض الطرق التي يمكن أن يؤثر بها وقت الشاشة على عيون الأطفال.

إجهاد العين

يتميز إجهاد العين، المعروف باسم ضعف البصر بعدم الراحة في العين وضعف الرؤية والصداع، ويمكن أن يحدث ضعف البصر بسبب الإفراط في استخدام العين، على سبيل المثال أثناء فترة طويلة من التركيز على الشاشة، فيمكن لأي وهج على الشاشة أن يزيد من إجهاد العينين.

وأشار الطبيب إلى أنه قد يشكو الأطفال الذين يعانون من إجهاد العين من الصداع أو آلام العين أو الشعور بالتعب أو الصداع، وقد يفقدون الاهتمام بالمهام مثل القراءة.

جفاف وتهيج العين

يمكن أن تصاب العين بالجفاف والتهيج أثناء استخدام الشاشة لفترات طويلة، ويعد وجود طبقة دمعية شفافة ومستقرة على سطح العين أمرًا ضروريًا للرؤية الواضحة، وقد تكون هذه المشكلة أسوأ بالنسبة للأطفال الذين قد يضطرون إلى النظر إلى شاشة مخصصة للبالغين.

قصر النظر

الأطفال الذين يقضون أوقاتهم أمام الشاشات عادة ما يكونون داخل المنزل، والتعرض لأشعة الشمس الطبيعية أمر بالغ الأهمية لنمو العينين، لذا يحتاج الأطفال إلى قضاء بعض الوقت في اللعب في الخارج من أجل صحتهم، ولكن أيضًا من أجل صحة عيونهم.

نصائح لحماية عيون طفلك

راقب وقت استخدام الشاشات أمام الأطفال وحدد مدة معينة خلال اليوم لمنع الإفراط في استخدام الشاشات.

تحديد وقت معين للنوم ومنع وجود الأجهزة في غرفة الأطفال لأن استخدام الأجهزة بعد وقت النوم، وخاصة لألعاب الفيديو، يمكن أن يتداخل مع النوم.

ممارسة الرياضة لأن اللعب النشط هو أفضل تمرين للأطفال الصغار، مما يمنحهم فرصة للتركيز والتعرض لأشعة الشمس الطبيعية.

أخذ فترات راحة متكررة لتجنب إجهاد العين، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأطفال الابتعاد عن الشاشة لمدة 10 دقائق على الأقل كل ساعة.

قلل من سطوع الشاشة إلى مستوى أكثر راحة مع إمكانية إضافة مضاد للانعكاس للأطفال الذين يرتدون نظارات طبية.

إذا كان طفلك يعاني من عدم وضوح الرؤية أو مشاكل مماثلة في العين، يجب الاهتمام بفحوصات العين المنتظمة مهمة.

