شكرا لقرائتكم خبر عن هل الجفاف يسبب خفقان القلب؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من أن القلب ينبض بمعدل 60 إلى 100 مرة في الدقيقة، فإن خفقان القلب هو شعور بأن القلب ينبض بشكل أسرع أو بقوة أكبر أو بشكل غير منتظم. وقد يشعر المريض بخفقان أو تسارع في الصدر أو الحلق أو الرقبة أو كما لو أن القلب يخفق، وفقا لما نشره موقع health

و يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تسارع معدل ضربات القلب لأن قلبك يحتاج إلى العمل بجهد أكبر لتوصيل الدم إلى جميع أنحاء جسمك، ويحدث الجفاف عندما ينخفض إجمالي محتوى الماء في الجسم. وقد يكون الانخفاض بسبب فقدان السوائل، أو قلة تناول السوائل، أو مزيج من الاثنين.

وأثناء الجفاف، يتعين على القلب أن يبذل جهدًا أكبر لضخ الدم. وبدون الترطيب المناسب، يصعب على قلبك إيصال الدم عبر الأوعية الدموية إلى العضلات والمساعدة في أداء وظائف العضلات بشكل فعال، وقد يصاحب الجفاف أحيانًا اختلال توازن الإلكتروليت ، مثل انخفاض البوتاسيوم. ويشكل اختلال توازن الإلكتروليت سببًا آخر لخفقان القلب، ومن الجدير بالذكر أن معدل ضربات القلب السريع هو أحد أعراض الجفاف الشديد، والذي يتطلب عناية طبية فورية.

في أغلب الأحيان، لا يكون الخفقان علامة على وجود شيء خطير. قد تكون هناك مشكلة أساسية تحتاج إلى معالجة أو عوامل نمط حياة يمكن أن تسبب ذلك، مثل:

استهلاك الكافيين

القلق أو التوتر

بعض الحالات، مثل فقر الدم وأمراض القلب وفرط نشاط الغدة الدرقية

انخفاض مستويات الدم أو السكر في الدم أو الأكسجين

الأدوية مثل مزيلات الاحتقان وأدوية اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

علامات الجفاف العلامات الخفيفة أو المتوسطة للجفاف هي:



البول الأصفر الداكن

قلة التبول

الصداع

تقلصات العضلات

بشرة جافة وباردة

فم لزج أو جاف

العطش

بالإضافة إلى معدل ضربات القلب السريع، فإن علامات الجفاف الشديد هي كما يلي:

الارتباك أو الهذيان

الدوخة أو الدوار

التهيج

الخمول

التنفس السريع

الصدمة، والتي تعني انخفاض تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم

جلد جاف ومتجعد

عيون غائرة

فقدان الوعي

بول اصفر غامق جدا

كيف يمكنك إيقاف خفقان القلب الناتج عن الجفاف؟



يبدأ إيقاف خفقان القلب الناتج عن الجفاف بعلاج الجفاف، ويمكن أن يساعد شرب الماء في إعادة الترطيب بشكل عام. ومع ذلك، نظرًا لأن خفقان القلب من الأعراض النموذجية للحالات الشديدة من الجفاف، فإن العناية الطبية تصبح ضرورية. يتطلب الجفاف الشديد دخول المستشفى، حيث ستتلقى السوائل مع الملح عن طريق الوريد.

