شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مشروبات للتخلص من دهون البطن العنيدة والان مع تفاصيل الخبر

يعد تقليل دهون البطن هدفًا شائعًا للكثير من الناس، ولكن غالبًا ما يكون قوله أسهل من فعله، في حين أن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن أمران ضروريان لفقدان الوزن، إلا أن بعض المشروبات يمكن أن تعزز جهودك في إنقاص الوزن، ومن بين هذه المشروبات، يبرز الشاي كطريقة طبيعية وفعالة وممتعة لاستهداف دهون البطن العنيدة، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومركبات تعزيز التمثيل الغذائي ومساعدات الهضم، يمكن للشاي المناسب أن يساعدك في التخلص من دهون البطن، بحسب موقع تايمز ناو.

الشاى الأخضر

الشاي الأخضر هو أحد أكثر المشروبات لفقدان الوزن، وخاصة لتقليل دهون البطن، فهو يحتوي على مستويات عالية من الكاتيكين، وخاصة غالات إبيجالوكيتشين (EGCG)، والتي ثبت أنها تعزز التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون. وجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن أولئك الذين تناولوا مستخلص الشاي الأخضر أحرقوا سعرات حرارية ودهونًا أكثر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على كمية معتدلة من الكافيين، والذي يعمل بشكل تآزري مع EGCG لتعزيز تأثيراته في حرق الدهون. إن شرب بضعة أكواب من الشاي الأخضر يومياً، وخاصة قبل ممارسة التمارين الرياضية، يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون، وخاصة حول البطن.

الشاي الأخضر هو شاي صيني تقليدي يقع في مكان ما بين الشاي الأخضر والأسود من حيث الأكسدة والنكهة. فهو يجمع بين فوائد كليهما، مما يجعله أداة فعالة لفقدان الوزن، الشاي الأخضر غني بالبوليفينول التي يمكن أن تنشط الإنزيمات المسؤولة عن تكسير الدهون في الجسم.

أظهرت دراسة نشرت في المجلة الصينية للطب التكاملي أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر أدى إلى انخفاض كبير في دهون الجسم، وخاصة في منطقة البطن. كما تعمل مادة الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر معًا لزيادة إنفاق الطاقة وأكسدة الدهون، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يتطلعون إلى فقدان دهون البطن.

النعناع

قد لا يكون شاي النعناع أول مشروب يتبادر إلى الذهن عند التفكير في إنقاص الوزن، ولكنه يحتوي على خصائص يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن، ويساعد النعناع على الهضم من خلال تعزيز تكسير الدهون بكفاءة في الجهاز الهضمي، ويمكن أن يمنع هذا الانتفاخ ويقلل من ظهور البطن المنتفخة.

يمكن أن يساعدك شاي النعناع على التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام وتقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، تساعد الخصائص المهدئة للنعناع أيضًا في تقليل التوتر، وهو محفز شائع للإفراط في تناول الطعام وتراكم الدهون حول منطقة الخصر.

الزنجبيل

شاي الزنجبيل هو مشروب قوي آخر يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن، وخاصة في منطقة البطن، يحتوي الزنجبيل على مركبات تسمى جينجيرول وشوجول، والتي من المعروف أنها تعزز التمثيل الغذائي وتزيد من حرق الدهون، تتمتع هذه المركبات أيضًا بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم.

وجدت دراسة نشرت في مجلة علوم الأغذية والزراعة أن الزنجبيل يمكن أن يعزز التأثير الحراري للطعام، مما يعني أنه يساعد جسمك على حرق المزيد من السعرات الحرارية بعد الأكل. يمكن أن يؤدي شرب شاي الزنجبيل قبل الوجبات إلى تحفيز الهضم والحد من الشهية ومساعدتك على حرق المزيد من دهون البطن بمرور الوقت.

الكركديه

شاي الكركديه هو شاي لاذع مصنوع من بتلات زهرة الكركديه. إنه غني بمضادات الأكسدة وقد ثبت أن له فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك إنقاص الوزن. يساعد شاي الكركديه على تقليل دهون البطن عن طريق منع إنتاج الأميليز، وهو إنزيم يحلل الكربوهيدرات إلى سكريات. ومن خلال تثبيط هذه العملية، يمكن لشاي الكركديه أن يقلل من امتصاص النشا والسكريات، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل تراكم الدهون.

وجدت دراسة نشرت في مجلة علم الأدوية العرقية أن مستخلص الكركديه يقلل بشكل كبير من الدهون في الجسم ويحسن مستويات الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. كما أن شاي الكركديه مدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد الماء الزائد وتقليل الانتفاخ، مما يعطي بطنك مظهرًا أكثر تسطحًا.