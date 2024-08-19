شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعدك تناول الجبنة القريش في إنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

هناك العديد من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وبالتالي زيادة عدد السعرات الحرارية المحروقة، أحدها هو الجبن القريش، حيث تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، وفى هذا التقرير نتعرف على كيف يساعد الجبن القريش في إنقاص الوزن؟، بحسب موقع تايمز ناو.

يتم تصنيع الجبن القريش من الحليب عن طريق تخثره بمادة حمضية، مثل الخل أو عصير الليمون.

يتم تسخين الحليب أولاً إلى درجة حرارة معينة، ثم يضاف الخل أو عصير الليمون مما يسمح بتكوين الخثارة حيث ينفصل الحليب إلى خثارة صلبة ومصل اللبن السائل.

عندما يصل الخثارة إلى القوام المطلوب، يتم تصفية مصل اللبن وشطف الخثارة ينتج عن هذا جبن قريش كريمي.

يحتوي الجبن القريش على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة ومن المعروف أنه مفيد للصحة العامة.

إليك كيف يمكن للجبن القريش أن يساعد في إنقاص الوزن

الجبن القريش هو مصدر جيد للبروتين وهو مهم لإصلاح العضلات والنمو والعديد من وظائف الجسم الأخرى، يمكن أن تمنحك حصة واحدة حوالي 25 جرامًا من البروتين وهذا يجعله طعامًا مثاليًا لأولئك الذين يتطلعون إلى زيادة تناولهم للبروتين، يمكن أن يساعد أيضًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، يعزز محتوى البروتين العالي الشعور بالشبع، وبالتالي يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

الجبن القريش منخفض السعرات الحرارية نسبيًا مقارنة بمنتجات الألبان الأخرى، وهذا يجعله خيارًا شائعًا لمن يحاولون إنقاص وزنهم. تحتوي الحصة المعتادة على حوالي 100 إلى 150 سعرة حرارية اعتمادًا على محتوى الدهون في الحليب، مما يجعله خيارًا مرضيًا ومنخفض السعرات الحرارية للوجبات الخفيفة.

يحتوي الجبن القريش على البروبيوتيك عندما يتم تصنيعه من البكتيريا الحية والنشطة، تساعد هذه البكتيريا المفيدة على تحسين صحة الأمعاء من خلال الحفاظ على توازن ميكروبيوم الأمعاء، مما يساعد في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، عندما يكون لديك أمعاء صحية، يرتبط ذلك بتحسن المناعة وتقليل الالتهابات.

نظرًا لمحتواه العالي من البروتين وعدد السعرات الحرارية المنخفض، يمكن أن يساعد الجبن القريش في إدارة الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع وتقليل تناول السعرات الحرارية بشكل عام، يساعد البروتين أيضًا على زيادة الشعور بالشبع مما يمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة بين الوجبات، مما يجعل الجبن القريش طعامًا جيدًا لمن يحاولون إنقاص الوزن أو الحفاظ عليه.

يحتوي الجبن القريش على الكازين وهو بروتين بطيء الهضم يوفر إطلاقًا ثابتًا للأحماض الأمينية، يساعد هذا على إطالة الشعور بالشبع ويقلل من نوبات الجوع، وبالتالي يساعدك على الابتعاد عن تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية بين الوجبات.

يحتوي الجبن القريش على مؤشر جلايسيمي منخفض مما يعني أنه يسبب ارتفاعًا بطيئًا وثابتًا في مستويات السكر في الدم، يساعد هذا في منع ارتفاع الأنسولين الذي يمكن أن يؤدي إلى تخزين الدهون وزيادة الشهية، من خلال الحفاظ على مستويات السكر في الدم، يساعد الجبن القريش في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام والمساعدة في إنقاص الوزن.