شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعانى من مشكلة في الركبة؟.. 5 نصائح أثناء المشى للوقاية من أي مخاطر والان مع تفاصيل الخبر

المشي يقوي العضلات التي تدعم ركبتيك، ويحسن المرونة، ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن، وغالبًا ما يجد الأشخاص الذين يعانون من تصلب الركبتين أنهما تعملان بشكل أفضل بمجرد بدء المشي، فالمشي أمر رائع، ولكن يجب أيضًا آخذ بعض الاحتياطات في الاعتبار، خاصة إذا كنت تعاني من إصابات سابقة أو آلام أو كنت جديدًا في المشي، فكن حذرًا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض النصائح أثناء المشي لمنع حدوث أي مشاكل في الركبة:

التمدد والاحماء

عادةً لا يشكل المشي عبئًا كبيرًا على الركبتين، طالما أنك تتذكر التمدد من وقت لآخر، ابدأ بالإحماء عن طريق المشي بخطى بطيئة، حيث يعد التمدد والإحماء أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت لا تريد أن تتعرض ركبتيك لأى إصابة، وبمجرد الانتهاء من تمارين التمدد، اتخذ خطوات صغيرة حتى يتكيف جسمك مع الحركة، وزد من السرعة تدريجيًا، حيث يساعد دائمًا روتين التمدد في منع تآكل العضلات وتبريد جسمك.

ارتدي حذاءًا مريحًا

تذكر دائمًا أن تستثمر في شراء أحذية جيدة الجودة ذات نعل خفيف ومزودة ببطانة مناسبة قبل البدء في المشي، حيث توفر الأحذية الجيدة، مثل أحذية المشي والجري المريحة، أقصى قدر من الحماية من خلال امتصاص أي صدمة للركبتين، ويصاب العديد من الأشخاص بالبثور عندما يزيدون المسافة أو السرعة وهم يرتدون أحذية غير مريحة، وبالتالي، فإن الاستثمار في زوج جيد من الأحذية أمر بالغ الأهمية.

تدريب الركبتين

تجنب البدء بالمشى لمسافة 10 كم أو أكثر إذا كنت قد تعرضت لإصابات في الساق في الماضي، ابدأ دائمًا بمستوى أدنى وزده تدريجيًا لتقوية العضلات المحيطة بركبتيك، وتسلق عدة تلال وسلالم، واحرص على تناول أطعمة مثل مرق العظام واللوز المعروفة بتقوية المفاصل.

إدارة الوزن

كلما زاد الوزن، زاد التأثير على ركبتيك، قبل أن تبدأ في المشي لإنقاص الوزن، حاول التخلص من بعض الوزن عن طريق إجراء التعديلات اللازمة على نظامك الغذائي، سيساعدك هذا على إعداد جسمك بشكل أفضل ومساعدتك على فقدان بعض الوزن عندما تبدأ في المشي بسرعة أعلى، ابدأ ببطء وثبات، وامشِ كل يوم للتخلص من الوزن.

راجع الطبيب

من الضروري استشارة الطبيب في حالة وجود أي مشكلة في الركبة، وتأكد من المشى في ممر آمن من أى نتوءات عليه.