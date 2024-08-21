اكتشاف إصابة أجنبي وافد من أفريقيا بجدري القردة في تايلاند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مدير عام إدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، تونجتشاي كيراتي هاتايكورن اليوم: إن “البلاد اكتشفت إصابة رجل أوروبي وصل من أفريقيا الأسبوع الماضي بجدري القردة وإنها تنتظر نتائج الاختبارات لتحديد السلالة”.

وأضاف، أن السلطات التايلاندية تتعامل مع الحالة على أنها مصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة لأن الرجل، الذي يبلغ من العمر 66 عامًا ويقيم في تايلاند، وصل في 14 أغسطس من دولة أفريقية تنتشر فيها هذه السلالة.

وأردف أن “السلطات تراقب أيضًا 43 شخصًا في البلاد ربما يكونون قد اختلطوا بالمريض”. ورصدت تايلاند 800 حالة إصابة بالسلالة الفرعية 2 من جدري القردة منذ 2022، لكنها لم ترصد حتى الآن أي حالات إصابة بالسلالة الفرعية 1 أو السلالة الفرعية 1بي.

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