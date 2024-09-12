شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيعانى من عدم تحمل اللاكتوز.. نصائح لتغذية سليمة وصحية والان مع تفاصيل الخبر

إذا كان طفلك يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد لا يحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د - الضروريين لعظامه ومفاصله وصحته العامة، لذا، وفقًا للأطباء، من المهم إضافة هذه العناصر إلى نظامه الغذائي اليومي من خلال الفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة المليئة بهذه العناصر، بحسب موقع "تايمز ناو".

ويحدث عدم تحمل اللاكتوز عندما لا يتمكن جسمك من تكسير أو هضم اللاكتوز بسهولة - وهو سكر موجود في الحليب ومنتجات الألبان.

والأطفال في مقدمة المصابين بهذه الحالة - والتي تؤدي إلى تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال متكرر، وانتفاخ البطن، ومشاكل أخرى في المعدة.

وقال الأطباء إن هذا يحدث بسبب عدم كفاية إنتاج إنزيم اللاكتاز، ولأن الحليب يعتبر مهمًا جدًا للأطفال في مرحلة النمو بسبب كميته العالية من الكالسيوم والبروتين، فإن عدم شربه يمكن أن يؤدي إلى نقص التغذية.

ماذا يحدث عندما لا يشرب الأطفال الحليب؟

عدم شرب الحليب يسبب نقص فيتامين د وفيتامين ب 12 - وهما ضروريان لصحة العظام ووظيفة الجهاز العصبي بشكل عام.

قال الأطباء أن نقص هذه الفيتامينات، إلى جانب الكالسيوم، يمكن أن يساهم في حالات مثل هشاشة العظام والتعب.

وأكدت دراسات مختلفة أيضًا أن الأطفال يمكن أن يعانوا من الكساح الشديد - وهو مرض عظمي يصيب الأطفال ويسبب عظامًا لينة وضعيفة وتشوهات في العظام وضعف النمو.

ما الذي يسبب عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال؟

وفقًا للخبراء، تشمل بعض أسباب عدم تحمل اللاكتوز ما يلي:

-أمراض الجهاز الهضمي أو العدوى

-إصابة الأمعاء الدقيقة

-التاريخ العائلي لعدم تحمل اللاكتوز

- الطفل الذي يولد مبكرًا جدًا أيضًا أو الطفل الخديج

كيف يمكن ضمان التغذية الكافية للأطفال الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز؟

لضمان امتصاص العناصر الغذائية بشكل كافٍ، من الضروري استبدال منتجات الألبان ببدائل خالية من اللاكتوز.

يمكن إعطاء الطفل الحليب الخالي من اللاكتوز ومنتجاته أو حليب الصويا، هذه البدائل مصدر غني بالكالسيوم وفيتامين د.

تشمل بعض المصادر الأخرى للأطعمة الغنية بالكالسيوم ما يلي:

-الخضراوات الورقية الخضراء

-الحبوب المدعمة

-اللوز

علاوة على ذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع تناول كمية كافية من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة أمر مهم بنفس القدر لنمو الطفل.

ينصح الأطباء أيضًا بتناول مكمل إنزيم اللاكتاز، والذي يمكن تناوله قبل تناول الوجبات، حيث يساعد جسم الطفل على هضم سكر اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان ويمنع الألم والتقلصات والانتفاخ والغازات والإسهال.

إضافة فيتامين د - الذي يساعد جسمك على امتصاص واستخدام الكالسيوم - مهم أيضًا لمن يعانون من عدم تحمل اللاكتوز.

تأكد من جعل أطفالك يأكلون أطعمة مثل:

-البيض

-الأسماك، مثل السلمون

-عصير البرتقال

طرق أخرى لعلاج عدم تحمل اللاكتوز عند الأطفال

-ابدأ ببطء

بعد أسبوع من الحد من الأطعمة التي تحتوي على اللاكتوز، أضف كميات صغيرة من الحليب أو منتجات الألبان إلى نظام طفلك الغذائي.

-راقب لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من أي أعراض.

-ناول الحليب ومنتجات الألبان مع أطعمة أخرى

قد تجد أن طفلك يعاني من أعراض أقل إذا تناول طفلك الحليب أو منتجات الألبان مع الوجبات.

اختر منتجات الألبان التي تحتوي على مستويات أقل من اللاكتوز بشكل طبيعى تشمل هذه الجبن الصلب والزبادي.

-ابحث عن المنتجات الخالية من اللاكتوز