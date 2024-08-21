شكرا لقرائتكم خبر عن 13 علامة تدل على نقص سكر الدم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

اختلالات نسب السكر فى الدم كثيرة ومتعددة لا تقف عند حد الارتفاع فقط كما يعتقد البعض، لكن انخفاض سكر الدم أيضا يعد عرضا خطيرا لا يمكن السكوت عنه أو إهماله، ويختلط لدى الكثيرين أعراض انخفاض مرض السكر مع ارتفاعه، ولذا يجب التعرف على أعراض مرض السكر عند حدوث حالة من الانخفاض.

وفقا لتقرير نشر فى موقع ديبيتس المعنى بمرض السكر ومشكلاته، فإن هناك أعراض ظاهرة لانخفاض نسبة السكر فى الدم، وانخفاض مستوياته يكون عندما يصل حد إلى 70 مجم أو أقل.

علامة تدل على نقص سكر الدم

- الشعور بالرغبة الشديدة في النوم.

- تعب عام وضعف عام شعور بالوهن الشديد.

- تشوش حاد في الرؤية والإبصار.

- وخز في اللسان والشفتين وخدر شديد.

- اضطرابات النوم الحادة.

- ألم في الرأس وصداع شديد.

- شحوب في لون الجلد ملحوظ.

- تسارع في ضربات القلب.

- الرغبة في التقيؤ.

- الشعور بالجوع.

- التعرق الشديد الملحوظ.

- اضطراب النفسية والتقلبات المزاجية والعصبية والانفعال الشديد.

- انخفاض الوعي والارتباك.

ونصح الدكتور محمود بخيت، استشارى الباطنة قصر العينى، بمجموعة من النصائح تقى من انخفاض مستويات سكر الدم منها..

- قياس نسب السكر بشكل مستمر وعدم إهمال هذه الخطوة خاصة عند الذهاب إلى النوم.

- يجب الاهتمام بترتيب الوجبات اليومية التي يعد تنظيمها أهم سبب للوقاية من انخفاض سكر الدم الحاد من خلال توزيعها على مدار اليوم بشكل جيد وزيادة عددها.

- لا يعنى انخفاض سكر الدم أن تزيد فى تناول الأطعمة الغنية بالسكر، بل على العكس اهتم بتناول طعام متكامل.

- قياس السكر بعد التعرض لحالة إجهاد شديدة أو بعد القيام بأنشطة قوية أمر فى غاية الأهمية لمن يعانى من انخفاض السكر.