كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا الجديدة lb.1

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ظهرت سلالة جديدة من فيروس كورونا وأطلق عليها LB.1، فى الولايات المتحدة خلال الشهور الماضية، ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC فإن هذه السلالة تنتشر بسرعة ضمن حالات كورونا الجديدة بالولايات المتحدة.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth، والذى يوضح إذا كانت هذه السلالة الجديدة من كورونا أكثر خطورة وقابلية للانتقال من السلالات السابقة أم لا.

ما هو متحور "LB.1"

LB.1 جزء من عائلة أوميكرون، كما أنه وثيق الصلة بمتغيرات FLiRT، لكنه يحتوى على عدد من الطفرات الفريدة فى أجزاء مختلفة من بروتين السنبلة، وتشمل هذه الطفرات طفرات رئيسية تؤثر على قدرة LB.1 على التهرب من المناعة، ولاحظ العلماء أنهم شاهدوا طفرات مثل هذه من قبل مع متغيرات أخرى (بما فى ذلك JN.1)، وأضافوا "لا يبدو أنها مثيرة للقلق بشكل خاص أو علامة على أن الفيروس قد تغير بشكل كبير".

ويشير الخبراء إلى أن ظهور سلالة LB.1 يؤكد استمرار تحور فيروس كورونا وظهور سلالات جديدة أكثر قدرة على الإفلات من المناعة.

ما أعراض LB.1؟

تتشابه أعراض LB.1 إلى حد كبير مع الأعراض التى تسببها متغيرات FLiRT، والتى تشمل..

- التهاب الحلق

- سعال

- تعب

- سيلان الأنف

- حمى أو قشعريرة

- صداع

- آلام العضلات

- فقدان جديد لحاسة التذوق أو الشم

- الغثيان أو القيء

- إسهال

وأوضح الخبراء أن السلالات الأحدث تبدو أنها تنتج عدوى أخف مقارنة بالسنوات السابقة.

هل تحمى اللقاحات من LB.1؟

إن اللقاح الحالي سيوفر الحماية ضد المرض الشديد، وفي الوقت الحالي، لا يزال لقاح COVID-19 المعزز المحدث لعامي 2023-2024 والذي يستهدف سلالة XXB.1.5 متاحًا، وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الفئات المعرضة للخطر بالحصول على جرعة إضافية.

ويؤكد الخبراء أن اللقاح المحدث لعامي 2024-2025 والذي سيتم إطلاقه هذا الخريف من المتوقع أن يوفر الحماية أيضًا، فإن سلالة LB.1 وثيقة الصلة بسلالة KP.2، والتي يبدو أنها ستكون السلالة المستهدفة في اللقاح لموسم الخريف المقبل، وتظهر البيانات السابقة أنه حتى لو لم يتطابق اللقاح تمامًا مع ما هو متداول، فهناك تفاعل متبادل يمنحك بعض الحماية.

كيفية الحماية من السلالة LB.1

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هذا الصيف، فكر في اتخاذ خطوات إضافية لحماية نفسك والآخرين، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص بما يلي..

- ابق على اطلاع بأحدث لقاحات كورونا.

- ارتدِ قناعًا في الأماكن الداخلية المزدحمة.

- مارس نظافة اليدين الجيدة.

- قم بتغطية السعال والعطس.

- تحسين التهوية.

- مارس التباعد الاجتماعى.