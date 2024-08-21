5 نقاط توضح الفرق بين الجدرى وجدرى القرود

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس جدرى القرود يشكل حالة طوارئ صحية دولية، بعد تفشى حالات فى أفريقيا، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع unric، سنتعرف على الفرق بين الجدرى وجدرى القرود.

1- ما الفرق بين جدرى القرود والجدرى؟

جدرى القرود هو مرض معد يسببه فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة، لكن يمكن أن ينتقل أيضًا من إنسان إلى إنسان من خلال الاتصال الجسدى الوثيق.

الجدرى هو مرض شديد العدوى، يتسبب في وفاة الكثيرين وكان وباء عالميا، فالجدري من الأمراض التي تم القضاء عليها.

2- ما أعراض الجدري وجدري القرود؟

يتميز جدري القرود بطفح جلدي أو آفات جلدية تتركز عمومًا على الوجه واليدين والقدمين، وتكون أعراضه مشابها لأعراض الأنفلونزا حيث يتعرض المصاب للشعور بالحمى والقشعريرة، وتظهر الأعراض خلال يوم إلى 21 يوما من الإصابة، وتستمر الأعراض لمدة من أسبوعين لشهر، وقد تستمر لفترة أكثر للأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة.

الجدري يعاني الأشخاص من الحمى، والصداع، وآلام الظهر، والطفح الجلدي، وأحيانًا الألم الشديد في البطن، ويشعرون بالتعب الشديد، حيث تبدأ الأعراض بعد 7-17 يومًا من التقاط العدوى، وبعد مرور يومين أو ثلاثة أيام، يظهر طفح ذو بقع حمراء مسطحة في الفم وعلى الوجه، ثم ينتشر الطفح علي باقي الجسم.

3- كيف يتم التأكد من الإصابة بالجدرى أو جدرى القرود؟

جدرى القرود يُشخّص عادةً عن طريق أخذ عينة من آفة جلدية وتحري المادة الجينية للفيروس فيها الحمض النووي، وأيضا هناك بعض الاختبارات بالدم للتحري عن فيروس جدري القرود.

الجدري يجب التحري عن الحمض النووي DNA لفيروس الجدري في عينة من السائل المأخوذ من البثور.

4- متى يتم الشفاء من الإصابة ؟

جدري القرود في معظم الحالات، يشفى المرض تلقائيًا خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وحال ضعف المناعة قد يستمر لـ6 أسابيع.

الجدري قد تستمر الأعراض لفترة طويلة تستغرق أكثر من 6 أسابيع لأصحاب المناعة الضعيفة، ويجب العلاج علي الفور تجنبا للوفاة التي تعرض لها أكثر من 30% من المصابين في الماضي.

5- طرق العلاج المختلفة بين الجدري وجدري القرود؟

جدري القرود يعتمد العلاج على تخفيف الأعراض، كالمسكنات ومضادات الفيروسية للسيطرة علي الإصابة.

الجدرى لا يوجد علاج تام للجدرى، ويعتمد العلاج على تخفيف الأعراض المصابة للإصابة، وحال الإصابة بالمرض فإن أخذ اللقاح الخاص بالجدري خلال 3 أيام من التقاط العدوى يعمل على منع ظهور أعراض المرض والحماية منه، وبالطبع فعلى المريض بالجدري الابتعاد عن الآخرين لتجنب نقل العدوى.