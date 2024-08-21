شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حادث طفل سوهاج.. أستاذ حشرات يكشف: مخاطر لدغات النحل تصل للوفاة والان مع تفاصيل الخبر

توجد أنواع نحل العسل فى جميع أنحاء العالم ويمكن رؤيتها فى العديد من المواقع المختلفة وتكون أكثر وضوحًا فى الصيف وأواخر الربيع فى المناطق الباردة فى حين يمكن رؤيتها طوال العام فى المناطق الدافئة.



وبعد نجاح فريق طبى من جامعة سوهاج فى إجراء جراحة عاجلة لطفل تعرض لحادث نادر من نوعه، بعد إصابته بلدغات نحل خلال دخوله منحل، والذى نتج عنه انسداد فتحه الفم إلى جانب إصابات متفرقة بالجسم، نتيجة التصاق النحل به نعرض فيما يلى مخاطر التعرض للدغات النحل.



من جانبه كشف الدكتور على يونس أستاذ علم الحشرات جامعة القاهرة، أن بعض أنواع النحل تكون عدوانية للغاية وقد تهاجم الشخص حتى دون استفزازه، ونظرًا لوجود نحل العسل فى جميع أنحاء العالم، فقد تختلف طبيعته وسلوكه.



وأضاف أستاذ الحشرات فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن نحل العسل يعد بالغ الأهمية للبيئة والإمدادات الغذائية، ولكن لسوء الحظ، يمكن أن تشكل أيضًا تهديدًا طبيًا إذا تواجدت الخلايا بالقرب من الأشخاص وذلك من خلال عمليات اللدغات التى تستخدمها شغالات النحل دفاعا عن مستعمراتها.



وعن المضاعفات التى يسببها لدغات النحل تشمل رد فعل "عادي" خفيف (رد فعل غير تحسسي) يتميز بألم حارق حاد فورى فى مكان اللدغة، مع وجود بقع حمراء فى مكان اللدغة وتورم طفيف حول موقع اللدغة مع حكة، وعادة ما يختفى التورم والألم فى غضون ساعات قليلة، ولكن قد يستمر لمدة يوم أو يومين، وهناك رد فعل متوسط الذى يشمل احمرار شديد، وتورم مكان اللدغة الذى يكبر تدريجيًا على مدار اليوم أو اليومين التاليين.

ولكن هناك رد فعل تحسسى شديد والتى تسمى الحساسية المفرطة، تسبب أعراض خلال دقائق من التعرض للدغة وهى أعراض تهدد الحياة وتتطلب العلاج الطارئ، وتتضمن الأعراض العديد من الأعراض التالية:

مشاكل بالجلد منها الحكة واحمرار الجلد أو شحوبه

تورم الوجه أو العينين أو الشفتين أو اللسان أو الحلق

صعوبة فى التنفس مع صفير

نبض ضعيف وسريع

الغثيان أو القيء أو الإسهال

الدوخة أو الإغماء أو فقدان الوعى



وأوضح أن لدغة النحل قد تسبب الوفاة إذا كان الشخص مصاب بحساسية شديدة، حيث قد يصاب بعض الأشخاص برد فعل شديد أو ما تعرف باسم صدمة الحساسية.