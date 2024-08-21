شكرا لقرائتكم خبر عن نوعان من الأطعمة قد يكونا سببًا فى إصابة الشباب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

يدق الأطباء فى جميع أنحاء العالم ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان، وخاصة بين الشباب، ويلقون باللوم على الأطعمة شديدة المعالجة والوجبات السريعة، ووفقًا للدراسات، فإن هذه الأطعمة الخالية من أى تغذية أو ألياف تؤدى إلى زيادة الوزن والسمنة وأمراض أخرى مثل مرض السكرى من النوع الثانى، بحسب موقع تايمز ناو.

ويشير العديد من الخبراء الآن إلى الأطعمة فائقة المعالجة، والتى تشمل اللحوم والوجبات السريعة باعتبارها الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع الحالات.

وقال ماثيو لامبرت، خبير التغذية ومدير المعلومات الصحية والترويج فى صندوق أبحاث السرطان العالمى، لصحيفة ديلى ميل: "ننصح الناس بتناول كميات أقل من الأطعمة المعالجة بشكل مفرط والغنية بالدهون المشبعة والسكر والملح".

وأوضح لامبرت: "يشمل هذا أطعمة مثل الكعك والبسكويت والمعجنات ورقائق البطاطس والمشروبات المحلاة بالسكر والوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر".

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كانت أكثر ثلاثة أنواع من السرطان شيوعًا فى العامين الماضيين هى سرطان الرئة والثدى وسرطان القولون والمستقيم، بين كل من الرجال والنساء، شكل سرطان الرئة 12.4% من جميع حالات السرطان.

وقال الأطباء إن الأطعمة فائقة المعالجة واللحوم المصنعة اجتذبت أكبر قدر من التدقيق بين مجموعة من الأطعمة المسئولة عن حالات السرطان، وتقول الأبحاث إن سرطان الأمعاء المبكر يبدأ أحيانًا ببكتيريا الأمعاء التى تنتشر بشكل أكبر بين أولئك الذين لا يدرجون الألياف فى نظامهم الغذائى ويتناولون أطعمة غنية بالسكر.

ووفقًا للدراسات فإن الأورام لدى مرضى سرطان القولون والمستقيم المبكر تشهد طفرات قد تبدأها هذه الأنواع الميكروبية، ويُعتقد أن هذه الطفرات تقلل من قدرة الجسم على مكافحة الخلايا السرطانية.

ما الأطعمة فائقة المعالجة؟

تشمل معظم الأطعمة فائقة المعالجة..

المشروبات المحملة بالسكر

الحبوب

المنتجات الجاهزة للأكل التي تحتوي على ألوان صناعية ومستحلبات ونكهات ومواد مضافة أخرى.

معظم هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والدهون المشبعة والملح وخالية من الفيتامينات وتحتوي على نسبة عالية جدًا من السكر والدهون المشبعة والملح وخالية من الفيتامينات والألياف.