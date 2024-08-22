شكرا لقرائتكم خبر عن لمتبعى الريجيم.. تناول هذا النوع من منتجات الألبان فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

النظام الغذائى الصحى هو الركيزة الأساسية لكل من يريد أن يتمتع بجسم صحى وقوام ممشوق وصحة جيدة أيضا، ومتبع الرجيم بشكل خاص عليهم أن يكونوا أكثر حرصا على تناول الطعام الصحى المفيد ويختار الخيارات الصحية التى تعزز لديهم القوة والطاقة والشعور بالصحة ونجاح أنظمتهم الغذائية.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع هيلث شوتس الطبى المعنى بالصحة العامة والغذاء فإن منتجات الألبان بشكل خاص عندما يريد البعض إدخالها للأنظمة الغذائية يجب أن تكون بحرص وبحساب واختيارك أنواع معينة تحتوى على نسبة عالية من البروتين وتمد بالكالسيوم، والكثير من العناصر التى يحتاجها جسم من يلتزم بنظام الدايت.

وتابع التقرير أن أهم منتجات الألبان التى يجب أن تتواجد فى النظام اليومى لمتبع الرجيم هو الزبادى اليونانى الذى يحتوى على كل ما يحتاجه متبع الدايت، لكى يشعر بالقوة والطاقة والصحة فضلا عن الشعور بالشبع أيضا، وفى الوقت ذاته لا يزيد هذا المنتج أو هذا الخيار من الوزن أو يفسد نظام الرجيم الخاص به.

الزبادى اليونانى يتميز بعدة مميزات تجعله الأفضل فى كل الأنظمة الغذائية خاصة أنظمة الدايت القوية منها..

- يزيد فرص الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة وعدم الرغبة في المزيد من الطعام أو الوجبات.

- يعزز نسب الكالسيوم وفيتامين د وكل الفيتامينات التي يحتوي عليها في الجسم.

- يعزز من التمثيل الغذائي وتعزيز الهضم وحركية المعدة بشكل فعال.

- بروتين خام بنسب عالية للغاية يعزز من القوة والعضلات والصحة والأعصاب ولا يزيد الوزن في الوقت ذاته.

- الألياف تزيد في إذا أضفنا بعض أنواع الفاكهة أو الخضراوات الصحية له.

- تقوية الأطراف والشعور بالقوة بدلا من الضعف والوهن الذي يعاني منه أغلب متبع الأنظمة القاسية للرجيم.

- يساعد في نجاح خطة إنقاذ الوزن والتخلص من الدهون الموضعية.