شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتجنب الأمراض الشائعة لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

يواجه كبار السن بعض المشكلات الصحية مع تقدمهم فى السن، حيث تتلاشى ذاكرتهم ببطء، ويضعف نظرهم، وتنخفض كثافة العظام، ومن بين الأمراض الشائعة المرتبطة بالعمر لدى كبار السن التهاب المفاصل، والخرف، وأمراض الجهاز التنفسى، ومرض ألزهايمر، وهشاشة العظام، والسكري، وغيرها.

ولا داعي للقلق على الإطلاق لأنه يمكنك منع الأمراض الشائعة لدى كبار السن بسهولة باتباع نمط حياة صحي، وفقا لموقع هيلث سايد نعرض أهم الطرق التي تجنب كبار السن الإصابة بعدد من الأمراض.

لا يمكنك ولا ينبغي لك أن تفوت ممارسة الرياضة، ممارسة الرياضة هي مفتاح الشيخوخة الصحية، فهي تحافظ على حركة الجسم وتمنع الأمراض الشائعة لدى كبار السن، وهي مفيدة لصحة العظام وصحة الأمعاء والوظائف الإدراكية بشكل عام، فيجب على كبار السن الاستمرار في الحركة، حافظ على انخراطك في أنشطة مثل الرقص أو الركض أو التمدد أو المشي لمدة 30-40 دقيقة، ابدأ بالمشي لمدة 10 دقائق ثم زد من قدرتك مع الوقت.

اليوجا

تعتبر اليوجا أفضل وسيلة للوقاية من الأمراض الشائعة لدى كبار السن، وهي أكثر الأشياء التي يجب أن يبدأ بها كبار السن يومهم دائمًا، فمع تقدم العمر، يواجه كبار السن عمومًا مشاكل في أشياء مثل صعود السلالم ورفع أيديهم والمشي بشكل صحيح، وتساعد اليوجا في تجنب هذه المشاكل، كما تعمل على تعزيز المرونة وزيادة كثافة العظام وتحسين صحة الرئتين.

ضوء الشمس للحصول على فيتامين د

فيتامين د عنصر غذائي أساسي غالبًا ما يعاني كبار السن من نقصه، يدعم فيتامين د امتصاص الكالسيوم وتنظيم الفوسفات، وهو ضروري لصحة العظام والأسنان، ونظرًا لأن ضوء الشمس هو مصدر طبيعي وغني بفيتامين د، فيجب على كبار السن تعريض أجسامهم لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل.

تمارين التنفس

تساعد تمارين التنفس على تحسين وظائف الجهاز التنفسي، وغالبًا ما يواجه كبار السن مشاكل في التنفس مع انخفاض سعة الرئة، ويحسن تمرين التنفس أيضًا جودة النوم ووظائف المخ والذاكرة ويدعم صحة القلب ويمنع الأمراض الشائعة لدى كبار السن.

فحص صحي دوري

يعد الخضوع للفحص الطبي جزءًا مهمًا من العناية بصحتك والوقاية من الأمراض الشائعة لدى كبار السن، فهو يتيح لك معرفة حالة جسمك، وتعد الفحوصات الصحية المنتظمة، وخاصة بالنسبة لكبار السن، طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بأمراض القلب أو علامات أو أعراض أي مشاكل صحية.