شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الفرق بين أعراض التهاب اللوزتين والسرطان وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

وجود كتلة أو تورم في الحلق أمر مثير للقلق، حيث إنه يعد من العلامات الشائعة لسرطانات الفم والبلعوم الفموي مثل سرطان اللوزتين، والذي يقع أيضًا ضمن فئة سرطانات الرأس والرقبة، ومن المهم أن نلاحظ أن كل الكتل في الرقبة أو اللوزتين المتورمتين لا تشير إلى الإصابة بالسرطان، بل يمكن أن تكون أيضًا علامة على الالتهاب، المعروف أيضًا باسم التهاب اللوزتين. وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ما سرطان اللوزتين؟

السرطان هو نتيجة للانقسام غير المنضبط للخلايا غير الطبيعية في الجسم، وباعتباره سرطان البلعوم الفموي الأكثر انتشارًا، يشهد سرطان اللوزتين زيادة سريعة في حدوثه، وسرطان اللوزتين هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الحلق، حيث ارتفعت المعدلات بشكل حاد في العقود الأخيرة بسبب الانتشار المتزايد لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

وفي الدول الغربية، تضاعفت نسبة سرطانات الحلق الناجمة عن فيروس الورم الحليمي البشري تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية، في حين لم تتغير معدلات سرطانات الحلق غير المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري بشكل كبير، وفقاً للبحث، وتتضمن بعض الأعراض الشائعة ظهور كتلة في الرقبة غير مؤلمة والتهاب الحلق.

ما التهاب اللوزتين؟

اللوزتان هما عقدتان ليمفاويتان تقعان في مؤخرة الفم وأعلى الحلق، وهما مسئولتان عن إبعاد البكتيريا والجراثيم الأخرى وتقليل خطر الإصابة بالعدوى، ويمكن أن تتسبب كل من العدوى الفيروسية والبكتيرية في التهاب اللوزتين، حيث يُعد التهاب الحلق العقدي السبب الأكثر شيوعًا، تشمل الأسباب الفيروسية الأكثر شيوعًا الفيروسات التي تسبب نزلات البرد الشائعة.

ويتسبب سرطان اللوزتين والتهاب اللوزتين في حدوث تورم أو كتلة في الرقبة، ولكن هناك اختلافات رئيسية بينهما:

التهاب اللوزتين عدوى، يظهر عادة مع التهاب الحلق والحمى وتورم اللوزتين مع بقع بيضاء، وعادة ما يتحسن بالمضادات الحيوية أو العناية الذاتية ومع ذلك، فإن سرطان اللوزتين غالبًا ما يسبب التهابًا مستمرًا في الحلق وصعوبة في البلع وكتلة لا تختفي وفقدانًا غير مبرر للوزن وألمًا مستمرًا في الأذن، وأعراض سرطان اللوزتين تستمر وتزداد سوءا مع مرور الوقت.

خيارات العلاج لسرطان اللوزتين مقابل التهاب اللوزتين

عندما يتعلق الأمر بالتهاب اللوزتين، قد تساعد مسحة الحلق في اكتشاف الحالة واعتمادًا على سبب الحالة، سيقرر الطبيب العلاج الأكثر فعالية.

إذا كانت العدوى بكتيرية، فإن مسار العلاج يشمل المضادات الحيوية إلى جانب الراحة والترطيب ومسكنات الألم المتاحة دون وصفة طبية والمضمضة بالماء الدافئ والملح.

بالنسبة لسرطان اللوزتين، فإن نهج العلاج يتضمن زيارة طبيب الأورام لإجراء فحص شامل، يتبعه اختبارات التصوير وخزعة لتأكيد التشخيص، و بعد التشخيص، سيتم علاج السرطان بالعلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة أو العلاج المستهدف.

بعد العلاج، من الضروري الذهاب إلى مواعيد متابعة منتظمة لمراقبة تكرار السرطان وإدارة الآثار الجانبية. وللحصول على علاج فعال والتعافي من سرطان اللوزتين والتهاب اللوزتين، فإن التدخل الطبي المبكر أمر بالغ الأهمية.