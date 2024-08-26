شكرا لقرائتكم خبر عن خدعوك فقالوا المياه والعصير هاتخليك تعرق أكتر.. كيف تتغلب على التعرق المفرط والان مع تفاصيل الخبر

ساد اعتقاد خاطئ أن شرب الكثير من المياه والسوائل والعصائر يؤدى تدريجيًا إلى التعرق الزائد، ولكن هذا الاعتقاد غير سليم، وفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث شوتس الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، فإن شرب المزيد من المياه والسوائل الصحية والمشروبات المفيدة يقلل من حدة التعرق الزائد لدى الكثيرين، بل ويساعد كذلك على الشعور بالمزيد من الهدوء والترطيب خاصة في الأجواء الحارة وفصل الصيف.

وتابع التقرير أن المياه التي نتناولها تعزز وبشدة من ترطيب الجسم بشكل عميق، كلما ازدادت الكمية التي تتناولها، كان ذلك مفيدًا لسلامتك ولتنظيم عملية التعرق لديك، فالمياه الكثيرة تجعل الجسم رطبًا وتجعله أكثر برودة، بل تعمل على تنظيم درجة حرارته كذلك، بل إن المياه تمكن الجسم من تبريد نفسه في الطق الحار ومقاومة الرطوبة والطقس الساخن والتأقلم معه.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من النصائح التي تمكنك من التحكم فى العرق ولعل من أهمها:

الاهتمام بتناول الطعام الصحى والبعد عن الطعام الحار.

قلل من تناول الكافيين قدر الإمكان.

لابد من التمتع بوزن صحى والتخلص من الدهون الزائدة لتعزيز الصحة العامة وتخفيف حدة التعرق.

الالتزام بممارسة تمارين صحية ومفيدة.

الاهتمام بالاستحمام فضلاً عن اختيار نوعيات ملابس قطنية وصحة وغير مزعجة أو كاتمة للعرق.