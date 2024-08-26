شكرا لقرائتكم خبر عن تورم القدمين قد يكون علامة على التهاب عضلة القلب.. اعرف باقى العلامات والان مع تفاصيل الخبر

إذا لاحظت تورمًا مفاجئًا في أطرافك، فقد تعاني من التهاب عضلة القلب، ما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم، ويمكن أن يحدث هذا بسبب عدوى فيروسية أو حالات التهابية، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض وأسباب هذه الحالة القاتلة، بحسب موقع تايمز ناو.

من المهم جدًا أن تكون على دراية بالأعراض وأن تعلم أنه من الجيد طلب المساعدة الطبية إذا كنت تعاني منها.

ما هو التهاب عضلة القلب؟

تقول كليفلاند كلينيك الأمريكية إن التهاب عضلة القلب هو حدوث التهاب فى عضلة القلب التي تصبح ضعيفة، ما يجعل من الصعب على قلبك ضخ الدم بشكل صحيح، وتؤثر هذه الحالة النادرة على الأشخاص بسرعة أو ببطء بمرور الوقت.

ويقول الأطباء إن التهاب عضلة القلب يختلف عن أنواع الالتهاب الأخرى لأن كل نوع يحدث في جزء مختلف من قلبك.

وفقًا للإحصائيات، هناك حوالي 1.5 مليون حالة من التهاب عضلة القلب في العالم كل عام. وهذا يعني أن 10 إلى 20 شخصًا مصابون من كل 100000 شخص.

علامات وأعراض التهاب عضلة القلب

بصرف النظر عن التورم في أطرافك، هناك بعض العلامات والأعراض الأخرى لالتهاب عضلة القلب، بما في ذلك:

ضيق التنفس

التعب والإرهاق

الحمى

ألم في الصدر

خفقان في قلبك

ألم في البطن

الدوار

عدم انتظام ضربات القلب

الإغماء

فقدان الشهية

تورم في الساقين والقدمين

عدم القدرة على ممارسة الرياضة

ما الذي يسبب التهاب عضلة القلب؟

يقول الأطباء إن التهاب عضلة القلب يؤثر على أي شخص في أي عمر وعادة ما يكون مرتبطًا بعدوى فيروسية حديثة مثل الأنفلونزا وكورونا.

وعلى الرغم من أن الفيروس قد يكون قد ذهب، فإن الجهاز المناعي يتفاعل بشكل مبالغ فيه، ما يسبب التهابًا يمكن أن يستمر في القلب وتشمل بعض الأسباب الأخرى:

عدوى بكتيرية

فطريات

داء شاغاس

الحمى الروماتيزمية

أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة

الأشياء التي تتعرض لها، مثل الإشعاع أو المعادن الثقيلة

وفقًا للأطباء، يساعد الاكتشاف المبكر والعلاج في تقليل خطر حدوث مضاعفات طويلة الأمد أو الوفيات الناجمة عن هذه الحالة.

من هم المعرضون لخطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب؟

يقول الأطباء إن بعض الأشياء التي تجعلك معرضًا لخطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب لا يمكن تغييرها، وتشمل هذه:

أن تكون شابًا

إذا كنت تعاني من التهاب، وحتى لو لم ترث التهاب عضلة القلب، فإن جيناتك تؤثر على كيفية تعامل جسمك مع الالتهاب ومدى احتمالية إصابتك بهذه الحالة

تشرب الكحول

أيضًا، تزيد بعض العلاجات الطبية من خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، مثل:

غسيل الكلى

أجهزة القلب المزروعة

الإشعاع