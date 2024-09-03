شكرا لقرائتكم خبر عن سلالات خطيرة من فيروس جدري القرود.. كيف تحمى نفسك منها والان مع تفاصيل الخبر

جدرى القرود عدوى فيروسية كانت متوطنة سابقًا في وسط وغرب أفريقيا، وتحولت إلى أزمة عالمية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق الدولي في 23 يوليو 2022، حيث انتشر الوباء بسرعة إلى أكثر من 100 دولة، وتؤكد هذه الحاجة الملحة على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر، وفقًا لما نشره موقع onlymyhealth

ويمكن أن يرجع الانتشار السريع العالمي لتفشي جدرى القرود إلى عدة عوامل مترابطة، حيث ينتشر من خلال الاتصال المباشر بالجروح والسوائل الجسدية وقطرات الجهاز التنفسي من الأفراد المصابين. يمكن أن ينتقل الفيروس أيضًا من الحيوانات إلى البشر، في المقام الأول من خلال العض أو الخدش أو أثناء أنشطة مثل صيد الحيوانات المصابة وطهيها.

يمكن أن يبقى فيروس الجدري على قيد الحياة على المواد الملوثة، مثل الملابس أو الفراش، مما يسمح بالانتقال غير المباشر. تشير الدراسات الجينية إلى أن فيروس الجدري خضع لطفرات تعزز قدرته على الانتشار بين البشر. قد تساعد هذه التغييرات الفيروس على التهرب من الدفاعات المناعية، مما يجعله أكثر قابلية للانتقال ،ولكن على عكس مرض كوفيد-19 ، تتوفر لقاحات ومضادات فيروسات فعالة لحماية السكان من انتشار العدوى.

طرق الحماية تلقيح

اللقاحات هي في المقام الأول تدابير وقائية لحماية الأفراد من الإصابة بـ mpox. اللقاحان الرئيسيان اللذان يتم النظر فيهما للوقاية من mpox هما JYNNEOS وACAM2000. JYNNEOS هو لقاح غير قابل للتكاثر وهو أكثر أمانًا للأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة،

العزل وتتبع المخالطين

يُنصح بعزل الحالات المؤكدة المصابة بـ جدرى القرود mpox حتى تتشكل قشور على جميع الآفات، وتتساقط القشور، وتتكون طبقة جديدة من الجلد تحتها. يستغرق هذا عادةً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. تتم مراقبة المخالطين المقربين للحالات بحثًا عن الأعراض وقد يُنصحون بالحجر الصحي، اعتمادًا على مستوى الخطر وحالة التطعيم.

إجراءات مكافحة العدوى

يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى جدرى القرود mpox استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة بما في ذلك العباءات والقفازات وحماية العين وأجهزة التنفس N95. يجب على المرضى تغطية الجروح وتجنب ملامسة الجلد للجلد واتباع ممارسات النظافة الجيدة لمنع انتقال العدوى إلى الآخرين.

حملات التوعية العامة: تُعَد هذه الحملات استراتيجية أساسية في مكافحة انتشار حمى الضنك. وتهدف هذه الحملات إلى تثقيف الفئات المعرضة للخطر وتدابير الوقاية منها.

المراقبة

إن تعزيز مراقبة الأمراض، وخاصة في المناطق الموبوءة، أمر بالغ الأهمية للكشف السريع عن حالات الإصابة بمرض مبوكس والاستجابة لها.