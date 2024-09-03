5 أشياء يجب أن يتعلمها الأطفال قبل الوصول لسن المراهقة

التعامل مع المراهقين يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا، حيث يكونون في مرحلة الانتقال من الطفولة إلى مرحلة البلوغ، وفي هذه الفترة، يبدأ المراهقون في تشكيل آرائهم الخاصة والتصرف بشكل يشبه الكبار، مع ما يصاحب ذلك من تمرد ومحاولة للاستقلال، ولتحقيق نجاح هذه المرحلة، يحتاج المراهقون إلى توجيه خاص يبدأ منذ الطفولة، وفقًا لما نشره موقع TheHealthSite، وإليك بعض المهارات الأساسية التي يجب أن يتعلمها الأطفال قبل بلوغ سن المراهقة:

أشياء يجب أن يتعلمها الأطفال قبل المراهقة

1 - الاِمتِنان

من الضروري أن يتعلم الطفل الامتنان لحياته ولما يقدمه له والداه، هذا يعزز التقدير للأشياء الصغيرة والكبيرة ويشجعه على تطوير نظرة إيجابية نحو الحياة.

2 - تعلم الرياضة

مع نمو الطفل وبلوغه سن المراهقة، قد يصبح أكثر كسلاً، ولكن عندما يتعلم الطفل مبكرًا رياضة معينة ويستمتع بها حقًا، أو يشارك في أي نشاط بدني، فمن المرجح أن يستمر في ممارستها حتى عندما يكبر، ويظل لائقًا عقليًا وجسديًا مدى الحياة.

3 - تعزيز الهوية

تعتبر معرفة الطفل بثقافته وهويته جزءًا مهمًا من نموه. لذلك يصبح من مسؤولية الوالدين اصطحاب أطفالهم إلى أماكن العبادة والمعالم الثقافية لتعزيز فهمهم وتقديرهم لهويتهم الثقافية.

4 - المذاكرة بشكل مستقل

يجب على الآباء أن يتعلموا الثقة بأبنائهم والسماح لهم بالدراسة بشكل مستقل، دون إخضاعهم لسيطرة أحد. يجب أن يكون المراهقون قادرين على الاعتماد على أنفسهم، بدلاً من الاعتماد بشكل مفرط على والديهم في المشاريع المدرسية وغيرها من الأمور.

5 - تحمل المسئوليات

يجب على الطفل قبل سن المراهقة أيضًا أن يتعلم تحمل المسؤوليات ومعرفة مهارات الحياة الأساسية مثل الطبخ وتنظيف غرفته وخزانته وما إلى ذلك.

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