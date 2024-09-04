جراح يستخرج مفاتيح وقاطع أظافر وسكين من معدة هندى بسبب السوشيال ميديا

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أصيب الأطباء فى الهند بالذهول بعد إزالة مفاتيح وقاطع أظافر وسكين من معدة شاب، قيل إنه فى أوائل العشرينيات من عمره، وانتشرت لقطات مصورة للفريق وهو يستخرج أدوات بحجم صندوق أدوات، وتم تسليط الضوء على هذه العملية بعد أن لاحظت والدة المريض التى لم يتم الكشف عن اسمها أنها فقدت مفاتيح خزانة ملابسها، حسبما ذكرت وكالة فيرال برس.



مفاتيح كانت بمعدة الشاب

عندما سألت ابنها عن مكانها، قال الشاب إنه ابتلعه - وهو تصريح اعتبرته فى البداية مزحة، ومع ذلك، دون علمها فى ذلك الوقت، كان الرجل قد ابتلع بالفعل مفتاح الباب، وأدركت أنه لم يكن يكذب بعد نقله إلى المستشفى فى موتيهارى، بيهار، حيث كشفت أشعة الموجات فوق الصوتية أنه ابتلع المفاتيح المذكورة مع أشياء أخرى غير صالحة للأكل، بحسب ما ذكر موقع nypost.

خلال العملية التى تلت ذلك، استخرج الجراح الدكتور كومار وفريقه أيضًا قواطع أظافر وسكينًا قابلاً للطى، وعلى الرغم من الطبيعة الدقيقة للعملية، يُقال إن المريض يتعافى بشكل جيد.



الجراح

ألقت والدته باللوم فى هذه الحيلة الغريبة على إدمان ابنها على وسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت، مدعية أن صحته العقلية تأثرت بكمية الوقت المفرطة التى قضاها أمام الشاشة.

أيد الدكتور كومار نظريتها، مدعية أن تصرفات الصبى تأثرت بالفعل باستخدامه المفرط للهاتف الذكى، ولا يزال التشخيص الرسمى للرجل لغزا، ومع ذلك، قد تكون تصرفاته مؤشرا على "بيكا"، وهى حالة صحية عقلية حيث يبلع المريض بشكل قهرى أشياء ليست طعاما.

يؤثر هذا المرض بشكل رئيسى على الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية مثل اضطراب طيف التوحد والإعاقات الذهنية وحتى الفصام.