جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تحصد اعتمادًا دوليًا في مجال الإنعاش القلبي الرئوي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حصل مركز المهارات السريرية والمحاكاة بكلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على تجديد الاعتماد التدريبي من جمعية القلب الأمريكية كمركز دولي معتمد؛ لتقديم دورات الإنعاش القلبي الرئوي ودورات إنعاش القلب المتقدمة لمدة ثلاث سنوات.

ويعد هذا الإنجاز شهادة على الجودة العالية التي يقدمها المركز في مجال التدريب الطبي، حيث يخضع المركز إلى معايير تقييم دقيقة من قبل جمعية القلب الأمريكية؛ لضمان جودة التدريب وتقديم أحدث التقنيات والأساليب في مجال الإنعاش القلبي الرئوي.

ويأتي هذا الاعتماد الدولي ليعزز من مكانة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز كمركز رائد في تقديم التدريب الطبي المتميز، ويسهم في رفع مستوى الكفاءة الطبية لدى الكوادر العاملة في القطاع الصحي بالمملكة.

يذكر أن مركز المهارات السريرية والمحاكاة بكلية الطب بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة التي تساعد على تقديم تدريب عملي متميز.

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