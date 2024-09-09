شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطعيم الإنفلونزا للأطفال وفوائده والان مع تفاصيل الخبر

الإنفلونزا الموسمية من الأمراض الشائعة التى تنتشر بشكل كبير خاصة بين الأطفال، لضعف مناعتهم، وأفضل طرق الوقاية من الأنفلونزا هو الحصول على التطعيم، ولأن الوقاية خير من العلاج فى هذا التقرير نتعرف على فوائد تطعيم الإنفلونزا للأطفال ومن أكثر الفئات التى يمكن أن تحصل على اللقاح.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن تطعيم الإنفلونزا ضرورى للأطفال من سن 6 شهور فما فوق للوقاية من الإنفلونزا وتقليل أعراض المرض ومدة الإصابة، مضيفًا أن أكثر الفئات التى يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا هم الأطفال مرضى حساسية الصدر والأنف والتهاب الجيوب الأنفية.

وأوضح أن الطفل إذا كان عمره أقل من 9 سنوات سوف يحصل على اللقاح لأول مرة يجب أن يحصل على جرعتين والجرعة الثانية تكون بعد شهر من الأولى، مضيفًا أن الأطفال الأكبر من 9 سنوات يمكنهم الحصول على جرعة واحدة من تطعيم الأنفلونزا.

وأشار إلى أن المناعة التى يمنحها التطعيم تبدأ تعمل بعد الحصول على التطعيم بأسبوعين وحتى شهر وقد تستمر معه حتى عام ولكنها تقل تدريجيا.

وقال إن لقاح الإنفلونزا الموسمية يمكن أن تحصل عليه الأم خلال الحمل وبعد الولادة حتى يفرز فى حليب الثدي للرضيع أقل من 6 شهور وبالتالي بحصل له مناعة من الإنفلونزا ومضاعفاتها.