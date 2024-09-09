شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك .. مشروبات بسيطة لعلاج الحموضة وحرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

الارتجاع الحمضي أو حرقة المعدة هو حالة شائعة ولكنها من أكثر الحالات المزعجة، والتي تنشأ غالبًا بسبب عسر الهضم أو تكوين الحمض المفرط أو مشاكل صحية كامنة أخرى، ولكن ما هي حرقة المعدة بالضبط، وكيف تؤثر على صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، وكيف يمكن علاج هذا الانزعاج ببعض العلاجات المنزلية؟، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي الحموضة أو حرقة المعدة؟

حرقة المعدة في الأساس إحساس بالحرقان فى الصدر والحلق، والذي يحدث عندما يتدفق حمض المعدة مرة أخرى إلى المريء، وفيما يلي.. 6 علاجات منزلية البسيطة لتهدئة أعراض ارتجاع المريء بشكل طبيعى:

جذر عرق السوس

إضافة جذر عرق السوس إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في علاج الحموضة، فهو معروف بخصائصه المهدئة، والتي تساعد على تغليف بطانة المريء والمعدة، ويمكن لهذه الطبقة الواقية أن تقلل من التهيج الناجم عن حمض المعدة، وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لإضافة عرق السوس إلى النظام الغذائي من خلال صنع شاي باستخدام جذر عرق السوس المجفف، أو تناوله في شكل مكمل حسب الحاجة.

عصير الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المضادة للالتهابات والعلاجية، ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الحموضة، اشرب كمية صغيرة من عصير الصبار النقي قبل الوجبات، وتأكد من أنه خالٍ من السكريات المضافة أو المكونات الصناعية.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل منذ قرون كمساعد في الهضم وتقليل الغثيان، ويمكن أن تساعد خصائصه المضادة للالتهابات في تهدئة المريء المتهيج، ويمكن صنع شاى الزنجبيل بطريقة بسيطة لعلاج الحموضة عن طريق غلي شرائح الزنجبيل الطازجة فى الماء الساخن، ويمكنك أيضًا إضافة قليل من الفلفل الأسود لتعزيز تأثيراته.

بذور الكمون

تساعد بذور الكمون في موازنة حمض المعدة وتحسين الهضم، كما أن لها خصائص لعلاج الانتفاخ، فقط قُم بمضغ ملعقة صغيرة من بذور الكمون المحمصة أو اشرب شاي بذور الكمون.

بذور الشمر

يمكن أن تساعد بذور الشمر في تحييد حمض المعدة وتقليل الحرقان، كما أنها تعزز الهضم بشكل أفضل، ما عليك سوى مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات، أو تحضير شاي بذور الشمر للحصول على مشروب مهدئ.

الكزبرة

يمكن أن تساعد بذور الكزبرة في تقليل الحموضة وتهدئة الالتهاب، ويمكن صُنع شاي بذور الكزبرة عن طريق غلي ملعقة صغيرة من البذور في الماء، ثم تصفيته وتناوله بعد الوجبات.