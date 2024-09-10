كيت ميدلتون تعلن أنتهاء العلاج الكيمياوي والعودة إلى مهامها الرسمية

خبر سار زفته أميرة ويلز كيت ميدلتون للبريطانيين، الاثنين، حيث نشرت رسالة على منصة "إكس" أكدت فيها أنها أكملت علاجها الكيمياوي.

وقالت إن "الأشهر التسعة الماضية كانت صعبة للغاية بالنسبة لنا كعائلة. فالحياة كما تعرفونها يمكن أن تتغير في لحظة، وكان علينا أن نجد طريقة للتنقل عبر المياه العاصفة والطريق المجهول".

الطريق طويل

كما أضافت زوجة ولي العهد البريطاني، الأمير وليام، أنها تركز الآن على بذل قصارى جهدها للبقاء خالية من السرطان.

كذلك لفتت إلى أنها على الرغم من أنها أنهت العلاج الكيمياوي، فإن طريقها نحو الشفاء والتعافي الكامل طويل ويجب أن تستمر في التعامل مع كل يوم كما يأتي، على حد تعبيرها.

في حين ختمت مؤكدة أنها تتطلع للعودة إلى العمل والقيام ببعض المشاركات العامة في الأشهر المقبلة عندما تستطيع.

نوع لم تحدده

يذكر أن كيت كانت أعلنت في مارس الفائت أنها في المراحل الأولى من العلاج من نوع لم تحدده من السرطان.

وأشارت حينها إلى أنها عندما أجرت عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير، لم يكن معروفاً وجود أي سرطان.

فيما أردفت: "لكن الاختبارات التي أجريت بعد العملية أظهرت وجود السرطان، ولذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع لدورة من العلاج الكيمياوي الوقائي.. وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج".

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