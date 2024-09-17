شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عصائر خضار تُخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

إن تناول نظام غذائي صحيح يحتوي على جميع العناصر الغذائية الضرورية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة لأنه يحميك من الأمراض المزمنة، من ناحية أخرى، قد يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وعالي الدهون المشبعة والمتحولة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول أو فرط شحميات الدم، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى ترسب اللويحات في الشرايين وزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، وفقًا لموقع "تايمز تايمز أوف انديا".

الكولسترول مادة شمعية مهمة بكميات صغيرة، تدعم مجموعة من وظائف الجسم، ومع ذلك، فإن زيادة مستوياته قد تسبب العديد من المشاكل الصحية، ويجب التحكم في مستوياته من خلال إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة، من خلال تناول نظام غذائي غني بالألياف والفيتامينات والمعادن وبعض المركبات التي تعزز الكولسترول الجيد وتخفض الكولسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية، ويمكن أن يساعد بدء يومك بتناول الخضار، والغني بالعناصر الغذائية، في التخلص من الكوليسترول السيئ وتعزيز صحة قلبك.

وفيما يلي.. بعض الخيارات الصحية من عصائر الخضار لخفض نسبة الكوليسترول فى الدم:

عصير الطماطم يمكن أن يساعد تناول كوبًا من عصير الطماطم في الصباح فى ترطيب جسمك ويمنحك بداية قوية، فالطماطم مليئة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والبوتاسيوم والألياف، كما أنها غنية بمركب يسمى الليكوبين، والذي يمكن أن يحسن مستويات الدهون ويخفض الكوليسترول السيئ، حيث ارتفع مستويات هذا المركب عند عصر الطماطم، مما يجعل هذا المشروب ضروريًا لخفض الكوليسترول، علاوة على ذلك، فإن الألياف الموجودة في الطماطم مثالية للتخلص من الكوليسترول السيئ.

عصير البنجر

هذا هو العصير الذي يحرص عليه كل من يهتم بالصحة والعافية بسبب ثرائه بالعناصر الغذائية، فالبنجر هو مخزن لمجموعة من العناصر الغذائية مثل الألياف وحمض الفوليك والمنجنيز والبوتاسيوم والحديد وفيتامين سي، ويمكن لمحتواه العالي من النترات أن يلعب دورًا في تقليل مستويات الكوليسترول السيئ، ووفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يمكن للأطعمة الغنية بالألياف أن تقلل من الدهون الغذائية والكوليسترول.

عصير الجزر

يُعرف عصير الجزر على نطاق واسع بخصائصه المغذية، ويمكن أن يكون تناول هذا العصير يوميًا فعالًا جدًا في خفض مستويات الكوليسترول، نظرًا لغناه بالكاروتينات مثل بيتا كاروتين، فإن شرب عصير الجزر بانتظام يمكن أن يعدل امتصاص الكوليسترول ويقلل مستويات الكوليسترول الضار، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران، ويحتوي الجزر أيضًا على الكثير من الألياف وفيتامين ك1 والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

عصير السبانخ

إن شرب عصير السبانخ بانتظام يساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول السيئ، كما أن السبانخ غنية بالنترات الطبيعية، والتي يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، كما أنها مليئة بالألياف والحديد وفيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل الزياكسانثين واللوتين، تالسبانخ غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وهي البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وعصير السبانخ غني باللوتين والزياكسانثين، ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تحسين الرؤية، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل انتفاخ العين والالتهابات.

عصير القرع المر

القرع المر قد يكون فعالًا جدًا في إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة، ومن المعروف أن هذا العصير المر يقلل من مستويات الكوليسترول السيئ ووفقًا للدراسات التي أجريت على الحيوانات، يحتوي عصير القرع المر على الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين هـ بالإضافة إلى جرعات سخية من الكالسيوم والحديد.