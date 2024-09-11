شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني الصداع خلف العين؟ الأسباب وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - حسام الشقويرىالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 01:00 ص
يمكن أن يسبب الصداع ألمًا في أجزاء مختلفة من الرأس، بما في ذلك خلف العينين. قد يعتمد ما إذا كان الصداع يسبب لك ألمًا خلف العينين على نوع الصداع الذي تعاني منه، وقد يكون سبب الصداع خلف العين هو الصداع الناجم عن أسباب شائعة مثل الصداع النصفي أو عدوى الجيوب الأنفية. وفي أحيان أخرى، قد يكون سبب الصداع خلف العين أنواعًا أكثر شدة أو نادرة من الصداع، وفقا لما نشره موقع health
الأسباب
تتضمن بعض الأسباب الرئيسية للصداع النصفي ما يلي:
يمكن أن تتسبب أنواع مختلفة من الصداع في الشعور بالصداع خلف العينين. وأحد الجوانب التي قد تكون متسببة في ذلك هو توصيل رسائل الألم عبر العصب الثلاثي . وهو عصب له ثلاثة فروع في جميع أنحاء الرأس. ويشمل أحد الفروع عينيك.
التوتر أو القلق
أضواء ساطعة
أصوات عالية أو روائح قوية
التغيرات المفاجئة في الطقس أو البيئة
كثرة النشاط البدني
التبغ
الوجبات المفقودة
الاكتئاب والقلق والتوتر
قلة النوم
ضوء ساطع أو أصوات عالية
النشاط البدني
الطقس الحار أو الحمامات الساخنة
الارتفاعات العالية (خاصة بالصداع النصفي)
استرح بعينيك المغلقتين في غرفة هادئة
ضع منشفة أو قطعة قماش باردة على جبهتك
اشرب الكثير من السوائل
قد تستفيد بعض أنواع الصداع من علاجات معينة. على سبيل المثال، قد تساعد العلاجات الطبيعية مثل فيتامين ب2 أو المغنيسيوم في علاج الصداع النصفي. قد يساعد تقليل وقت استخدامك للشاشات في تخفيف الصداع الناتج عن التوتر.
يمكن أن تشمل العلاجات غير الدوائية تقنيات الاسترخاء، والتغذية الراجعة البيولوجية
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز