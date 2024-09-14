شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فواكه وخضراوات تعرضك لهذا النوع من البكتيريا إذا لم تغسلها جيدا والان مع تفاصيل الخبر

هناك بعض الأمور الأساسية التي يجب القيام بها أثناء تحضير الوجبات، ومن أهمها غسل اليدين قبل وبعد إعداد الطعام، وتنظيف أي أدوات أو أسطح تلامس هذه الأطعمة، وفي الوقت نفسه، من المهم أيضًا غسل بعض الأطعمة جيدًا للتخلص من البكتيريا الضارة والجراثيم ومنع الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء.

وهناك 7 أطعمة يجب التعرف علي أفضل الطرق لغسلها بشكل صحي، لتجنب نقل البكتيريا الضارة للجسم، وفقا لموقع thehealthsite. ومنها:

-الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والخس

يمكن أن تحتوي هذه الخضراوات الورقية على بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا، ومن المهم غسلها تحت الماء الجاري، ثم نقعها وشطفها لإزالة الأوساخ .

- الفراولة و التوت

يقال إن التوت عرضة للتعفن والتلوث البكتيري، و لذا، يجب غسله برفق تحت الماء الجاري البارد، ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة.

-الأعشاب مثل الريحان والكزبرة والبقدونس

يمكن أن تحمل الأعشاب الطازجة السالمونيلا والإشريكية القولونية، فغسلها تحت الماء الجاري، يحميك من التعرض للإصابة بمثل هذه البكتيريا الضارة.

-التفاح

يمكن أن يكون التفاح ملوثة بالليستيريا والإشريكية القولونية، فغسلها تحت الماء الجاري، ثم افركها بفرشاة الخضار لإزالة الشمع والبكتيريا يعد من الحيل الجيدة لحمايتك من أي ضرر.

-الطماطم

يمكن أن تحتوي الطماطم على السالمونيلا والإشريكية القولونية. اغسلها تحت الماء الجاري، ثم جففها بمنشفة نظيفة لمنع الرطوبة من نشر البكتيريا.

-الخيار

يمكن أن يحمل الخيار أيضًا السالمونيلا والإشريكية القولونية، واغسله تحت الماء الجاري، ثم افركه بفرشاة الخضار لإزالة الأوساخ والبكتيريا.

-العنب

عادة ما يكون العنب ملوثًا بالعفن والبكتيريا المسببة للأمراض. يجب غسله تحت الماء الجاري البارد، ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة لمنع الرطوبة من نشر البكتيريا، قبل تناوله.