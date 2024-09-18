شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من ضغط الدم أو أمراض القلب.. طرق النوم الصحية مع كل حالة والان مع تفاصيل الخبر

ليس من المهم فقط أن تنام لعدد صحيح من الساعات كل ليلة، بل إن ضمان وضعيات نوم صحية أمر حيوي أيضًا. يمكن أن يؤثر النوم على جانب واحد أو ظهرك على قلبك ودماغك وكذلك على صحتك العامة. يمكن أن تساعد وضعيات النوم الصحية أيضًا في تحسين ومنع المشاكل الصحية. لذلك، من المهم جدًا فهم كيفية النوم جيدًا.ويؤدي قلة النوم إلى مجموعة من الصعوبات مثل زيادة الوزن حيث يمكن أن يؤثر على شهيتك وكذلك مزاجك. وتؤثر الآثار الخطيرة الأخرى لانقطاع النفس أثناء النوم والأرق على قلبك ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وفقا لما نشره موقع healthshots.



وهناك بعض أوضاع النوم المحددة التي تجعل من الصعب عليك الشخير، وتجعلك ترتاح جيدًا وحتى تمنع بعض الأمراض. يمكنك أيضًا التخفيف من بعض المشكلات الصحية، وزيادة أدائك في النوم، وتجنب الانزعاج من خلال النوم في الوضع الصحيح". ويمكن أن يشجع النوم في أوضاع صحية على النوم الجيد. وهذا النوم الجيد، بدوره، يحسن أداء الدماغ، وكذلك مزاجك، و عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يزيد من فرص إصابتك بضعف صحة القلب بالإضافة إلى أمراض أخرى.

فوائد النوم على الجانب الأيمن



تساعد وضعيات النوم على الجانب الأيمن في الوقاية من أمراض القلب لأنها تمارس ضغطًا أقل على القلب. وهناك زيادة في تصريف الغدد الليمفاوية، كما أن فرص ارتداد الحمض ضئيلة أيضًا.

فوائد النوم على الجانب الأيسر



وضعية النوم على الجانب الأيسر ينصح بها عادة للمرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي لأن الفضلات يمكن أن تطرد من القولون بمساعدة الجاذبية التي تعمل على نقل الفضلات نحو المعدة. و تقلل من شدة ارتداد الحمض ويمكن أن تساعد في تحسين وظائف القلب من خلال تقليل الضغط الواقع على القلب".

والنوم على الجانب الأيسر مفيد أيضًا بشكل خاص للنساء الحوامل. يتم تحسين الدورة الدموية للجنين عندما تنام النساء الحوامل على جانبهن الأيسر. يُقال إن النوم على جانبك الأيسر مع ثني ركبتيك هو أفضل وضع للمرأة الحامل. هذا أيضًا لأنه يساعد الجنين على عدم الضغط على الوريد الكبير المسمى الوريد الأجوف السفلي. يعمل هذا على تدوير الدم في قدميك وكذلك ساقيك.

النوم بعد الإصابة بنوبة قلبية



بعد الإصابة بنوبة قلبية، ينصح عمومًا بالنوم على ظهرك مع رفع رأسك لتقليل الضغط على القلب وتحسين التنفس، و يمكن أن يكون النوم على الجانب الأيسر مفيدًا أيضًا لأنه قد يقلل من الضغط على القلب. تجنب النوم على جانبك الأيمن، لأنه يمكن أن يضغط على القلب. ومع ذلك، يجب اتباع هذا فقط إذا لم تكن تعاني من مشاكل مثل انقطاع النفس أثناء النوم.

النوم إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم



عند النوم مع ارتفاع ضغط الدم، قد يكون الوضع الجانبي الأيسر مناسبًا، لأنه قد يخفف من ضغط الأوعية الدموية ويشجع على تدفق الدم بشكل أفضل. بدلاً من ذلك، قد يساعد وضع النوم على الظهر مع رفع الرأس قليلاً على تدفق الدم وتقليل الحمل على القلب. وتؤكد جمعية القلب الأمريكية على أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا ينبغي لهم النوم على ظهورهم لأن هذا يزيد من فرص إصابتهم بقصور القلب والنوبات القلبية وكذلك السكتة الدماغية.

النوم و مشاكل في الجهاز الهضمي



بالنسبة للمشاكل المتعلقة بحرقة المعدة أو غيرها من مشاكل الجهاز الهضمي، يجب عليك النوم على الجانب الأيسر ، وهذا يحافظ على محتويات المعدة أسفل المريء وبالتالي هناك فرصة ضئيلة لعودة الحمض إلى الأعلى". هذا الوضع، بالطبع، يسمح أيضًا بهضم أفضل حيث تقل احتمالية تعلق النفايات داخل القولون.

النوم إذا كنت تعاني من البرد أو السعال



في حالة الإصابة بنزلة برد أو سعال، يمكن أن يساعد الاستلقاء ورفع الرأس في إبقاء مجاري الهواء مفتوحة وتجنب انسداد الأنف. ويساعد هذا الوضع على تقليل احتمالية السعال أثناء النوم وتصريف تراكم المخاط في الحلق أيضًا".

وضع النوم الأفضل لآلام الظهر



إذا كنت تعاني من آلام الظهر، يمكنك محاولة النوم على ظهرك. ولجعل هذا الوضع أكثر راحة، يمكنك وضع وسادة تحت رأسك وأخرى تحت ركبتيك. يساعد هذا في الحفاظ على العمود الفقري في وضع مستقيم ويوفر الدعم الكافي. ويعتبر هذا الوضع من الأوضاع التي يمكن أن تساعد في جعل بشرتك أكثر صحة أيضًا.



