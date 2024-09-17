شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذا النوع من الحليب.. يحمى قلبك ويعزز مناعتك والان مع تفاصيل الخبر

مع الميل المتزايد نحو الحفاظ على الصحة والعافية، يتجه الناس إلى بدائل الحليب النباتى، وهذا هو السبب وراء تحول حليب جوز الهند إلى خيار شائع لعشاق الصحة، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا" 9 أسباب للنظر في دمج حليب جوز الهند في روتينك اليومي.

العناصر الغذائية الموجودة في حليب جوز الهند

يحتوي حليب جوز الهند على فيتامينات ومعادن أساسية، فهو يحتوي على كميات كبيرة من المنجنيز والنحاس والمغنيسيوم، وهي ضرورية للعديد من وظائف الجسم، حيث يدعم المنجنيز صحة العظام والتمثيل الغذائي، ويساعد النحاس في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويساعد المغنيسيوم في تعزيز وظائف العضلات ونقل الإشارات العصبية.

يدعم صحة القلب

من المعروف أن الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) الموجودة في حليب جوز الهند، وخاصة حمض اللوريك، تدعم صحة القلب، ويمكن أن تساعد MCTs في تحسين مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) وربما تقليل كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز جهاز المناعة

حليب جوز الهند غني بحمض اللوريك، وهو نوع من MCT له خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد حمض اللوريك في تقوية جهاز المناعة عن طريق مكافحة البكتيريا الضارة والفيروسات والفطريات، هذا التأثير المعزز للمناعة يجعل حليب جوز الهند إضافة مفيدة لنظامك الغذائي، خاصة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

يعزز الهضم الصحي

يمكن للدهون الصحية الموجودة في حليب جوز الهند أن تساعد في الهضم من خلال تحسين امتصاص العناصر الغذائية وتعزيز بيئة الأمعاء الصحية، بالإضافة إلى ذلك قد يساعد وجود الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة في إدارة مشاكل الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعدم الراحة، مما يساهم في صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

يدعم صحة الجلد

تلعب الدهون الصحية والفيتامينات الموجودة في حليب جوز الهند، مثل فيتامين سي وهـ، دورًا في الحفاظ على صحة الجلد، ويمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على ترطيب الجلد وتحسين مرونته وتعزيز المظهر الشبابي، ويمكن أن يساهم وضع حليب جوز الهند موضعيًا أو تناوله في تحسين صحة الجلد.

يوفر الطاقة

يتم استقلاب MCTs الموجودة فى حليب جوز الهند بسهولة بواسطة الجسم، ما يوفر مصدرًا سريعًا وفعالًا للطاقة، على عكس الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، يتم امتصاص MCTs بسرعة وتحويلها إلى طاقة، ما يجعل حليب جوز الهند خيارًا ممتازًا لتعزيز الطاقة، خاصة أثناء أداء النشاط البدني.

يدعم إدارة الوزن

قد يدعم دمج حليب جوز الهند في نظامك الغذائي جهود إدارة الوزن، ويمكن أن تساعد MCTs في زيادة الشعور بالشبع وتقليل إجمالي السعرات الحرارية من خلال تعزيز الشعور بالشبع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعزز الطاقة من MCTs النشاط البدني والتمثيل الغذائي، مما قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن.

خالي من اللاكتوز

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو لديهم حساسية من منتجات الألبان، فإن حليب جوز الهند بمثابة بديل ممتاز لمنتجات الألبان الأخرى، ويمكن استخدامه في وصفات مختلفة، من العصائر والقهوة إلى الحساء والصلصات، ما يوفر ملمسًا كريميًا بدون اللاكتوز أو الكازين الموجود في منتجات الألبان.

يعزز صحة العظام

يحتوى حليب جوز الهند على عناصر غذائية مهمة مثل الكالسيوم والفوسفور، وهى ضرورية للحفاظ على عظام قوية وصحية، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لحليب جوز الهند فى دعم كثافة العظام والوقاية من حالات مثل هشاشة العظام.