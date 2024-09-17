شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتناول هذه الأدوية مع علاج السيولة.. تسبب تفاعلات ضارة والان مع تفاصيل الخبر

أثناء عملية تجلط الدم الطبيعية، تعمل خلايا الدم مثل الصفائح الدموية والبروتينات الأخرى على تكوين جلطات دموية فوق المنطقة المصابة لوقف النزيف. ثم تذوب هذه الجلطات الدموية بعد شفاء الإصابة. ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تتكون جلطات دموية داخل الأوعية الدموية ولا تذوب بشكل طبيعي. تشكل هذه الجلطات غير الطبيعية مشكلة صحية كبيرة لأنها يمكن أن تعطل تدفق الدم السليم وغالبًا ما تكون السبب الرئيسي للعديد من أمراض القلب وتعمل أدوية تسييل الدم على منع تجلط الدم عن طريق إيقاف نشاط البروتينات التي تنظم تكوين جلطات الدم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل بعض أدوية تسييل الدم على منع تجلط الدم عن طريق منع تراكم الصفائح الدموية، وهي خلايا دموية مهمة تلعب دورًا في تخثر الدم وفقا لما نشره موقع health.

قد يصف لك مقدم الرعاية الصحية أدوية تسييل الدم لعلاج هذه الحالات:

جلطات الدم

نوبة قلبية

سكتة دماغية

رجفان أذيني

عيب خلقي في القلب

تجلط الأوردة العميقة

وتعد مضادات فيتامين ك من أكثر أدوية تسييل الدم التي يتم وصفها بشكل شائع.وتمنع تكوّن جلطات الدم عن طريق منع نشاط بروتينات جلطات الدم في الكبد من التفاعل وإنتاج فيتامين ك . هذا الفيتامين هو عنصر أساسي لتخثر الدم. يؤدي انخفاض فيتامين ك في مجرى الدم إلى إبطاء عملية التخثر، مما يمنع تكوّن جلطات الدم.

وعادةً ما يستغرق تأثير مضادات فيتامين ك حوالي يومين إلى أربعة أيام. وغالبًا ما تكون هذه الأدوية مفيدة للغاية في منع السكتات الدماغية والرجفان الأذيني (نوع من عدم انتظام ضربات القلب).

مضادات الصفائح الدموية

الأدوية المضادة للصفيحات هي مضادات للتخثر تعمل عن طريق جعل الصفائح الدموية أقل عرضة للالتصاق ببعضها البعض في الأوعية الدموية. يساعد منع الصفائح الدموية من الالتصاق ببعضها البعض على تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم في الشرايين. تُعرف هذه الأدوية أحيانًا أيضًا باسم مثبطات تراكم الصفائح الدموية.

يصف مقدمو الرعاية الصحية مضادات الصفيحات للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو الذين سبق أن أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يمكن أن تساعد هذه الأدوية في تقليل احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أخرى. الأسبرين (حمض أسيتيل الساليسيليك) هو أكثر الأدوية المضادة للصفيحات شيوعًا

كيفية إعطاء أدوية السيولة



يمكنك تناول أدوية السيولة عن طريق الفم على شكل أقراص أو حبوب. كما يمكن إعطاؤها عن طريق الحقن تحت الجلد، أو تحت الجلد (في طبقة الأنسجة الدهنية بين الجلد والعضلة)، أو عن طريق الوريد (في الوريد).

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بعض الأدوية التي ثبت أنها تسبب تفاعلات دوائية ضارة عند تناولها مع أدوية السيولة تشمل:

المضادات الحيوية

الأدوية المضادة للقلق

مضادات الاكتئاب

الأدوية المستخدمة لعلاج القرحة

مسكنات الآلام

أدوية تسييل الدم هي فئة من الأدوية التي تساعد على منع تكوّن جلطات الدم وتستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من أمراض القلب والأوعية الدموية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات الوريدية العميقة. تعمل أدوية تسييل الدم عن طريق إبطاء عملية تخثر الدم. هناك عدة أنواع من أدوية تسييل الدم ومن المهم اتباع خطة العلاج الخاصة بك كما هو موضح. إذا واجهت أي آثار جانبية (مثل تغير لون البول)، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على الدعم - حيث قد يغير جرعتك أو دواءك لتناسب احتياجاتك بشكل أفضل.