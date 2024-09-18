شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علاجات منزلية للسيطرة على مشكلات الوجه الجلدية والان مع تفاصيل الخبر

يمكن أن يسبب الطفح الجلدي في الوجه حكة وجفافًا وتقشرًا وتورمًا، وغالبًا ما يظهر فجأة ويؤثر على مظهر وجهك. وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى زيادة الانزعاج والمضاعفات، ويمكن أن تتسبب عوامل عديدة في ظهور طفح جلدي على الوجه، بدءًا من حالات الجلد الأساسية إلى الاختلالات الهرمونية إلى العوامل البيئية. وتشمل بعض الأسباب الشائعة مشاكل الجلد، مثل التهاب الجلد الدهني، الذي يصيب 5% من سكان العالم، والوردية التي تبدأ غالبًا باحمرار الوجه؛ والتهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا باسم الأكزيما، أو الصدفية، وهي حالة جلدية مناعية ذاتية. وتشمل الأسباب الأخرى الحرارة، أو رد فعل تجاه الأدوية، أو رد فعل تحسسي.وعلى الرغم من أن الطفح الجلدي على الوجه لا يسبب أي ضرر عادةً، إلا أنه قد يسبب الكثير من الإزعاج. لذلك، فإن التعامل معه إما من خلال العلاجات الموضعية أو العلاجات المنزلية أمر بالغ الأهمية وفقا لما نشره موقع onlymyhealth.

استخدم منظفات لا تحتوى على مواد كيميائية

إذا كنت تعاني من طفح جلدي في وجهك، فمن الضروري استخدام منتجات العناية بالبشرة اللطيفة التي لا تؤدي إلى تفاقم الحالة. المنظفات اللطيفة غير مهيجة ولا تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو عطور صناعية يمكن أن تسبب التهاب الجلد تساعد هذه المنتجات على تقوية حاجز الجلد، مما قد يساعد في منع حساسية الجلد. علاوة على ذلك، تعمل المنظفات اللطيفة على إزالة الأوساخ المتراكمة على الجلد، مما قد يمنع البكتيريا والمواد المهيجة ومسببات الحساسية من اختراق الجلد.

لا تنسى مرطبك

غالبًا ما يتسبب الطفح الجلدي في جفاف الجلد وتقشره. ويمكن أن يؤدي إلى شد الجلد، مما يجعله غير مريح للغاية أثناء التحدث أو الضحك أو أثناء أي حركات للوجه. لذلك، من المهم ترطيب وجهك بشكل متكرر. يمكنك استخدام الفازلين الذي يمكن أن يخفف من الانزعاج الناتج عن الطفح الجلدي، أو الكريمات والمستحضرات اللطيفة، أو الزيوت الطبيعية التي قد تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة وتجديد الرطوبة.



كمادات باردة

إذا شعرت بحروق في بشرتك بسبب الطفح الجلدي، يمكنك أيضًا وضع كمادات باردة لتهدئة المنطقة المصابة. للقيام بذلك، يمكنك استخدام قطعة قماش مبللة أو كيس ثلج ملفوف بمنشفة ووضعه على المنطقة المصابة لمدة تصل إلى 20 دقيقة. يمكنك أيضًا الاستحمام بماء بارد لتقليل الاحمرار والدفء في الجلد. تأكد من عدم وضع الثلج مباشرة على المنطقة المصابة، حيث يمكن أن يسبب حرقًا. احرص دائمًا على وجود حاجز مثل المنشفة.

قد يوفر زيت جوز الهند الراحة

يعتبر زيت جوز الهند علاجًا شائعًا لعلاج جميع أنواع الطفح الجلدي. ويقال إنه يعالج العديد من حالات الجلد ويساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الجلد و يحسن ترطيب البشرة ويقلل من جفافها.

جل الصبار

إذا كنت تعاني من طفح جلدي خفيف على وجهك، فإن جل الصبار يمكن أن يكون أيضًا علاجًا طبيعيًا رائعًا لتخفيف الأعراض. فهو يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحكة والحماية من العدوى. يمكنك وضع الجل مباشرة على المنطقة المصابة وإعادة وضعه بعد الغسيل والتجفيف.