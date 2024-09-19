شكرا لقرائتكم خبر عن كم من الوقت تحتاجه لهضم أنواع الطعام المختلفة؟ أطعمة بلاش منها على العشا والان مع تفاصيل الخبر

لا تتقبل أمعاؤك جميع أنواع الطعام بنفس الطريقة، ووفقًا لموقع "indianexpress"، يمكن أن تتراوح عملية الهضم عادةً بين 10 إلى 72 ساعة، مجموعات الأطعمة ووقت تناول الطعام وكمية المضغ ومعدل الأيض كلها تؤثر بشكل جماعي على إفراغ المعدة النهائي ووقت الهضم، الوقت المطلوب لهضم الطعام يختلف باختلاف مجموعات الطعام المختلفة ويعتمد على عمر الشخص ومستويات التوتر لديه أيضًا.

كم من الوقت تستغرق كل مجموعة غذائية؟ الكربوهيدرات:

يتم هضم الكربوهيدرات بشكل أسرع، الكربوهيدرات البسيطة - الموجودة في الفواكه والأرز والمكرونة - تبدأ في الهضم في غضون 20 دقيقة تقريبًا ويتم هضمها بالكامل في غضون 2-3 ساعات، والكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضراوات تستغرق وقتًا أطول، حوالي 4-6 ساعات، بسبب محتواها العالي من الألياف، تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتعزيز الشعور بالشبع.

البروتينات:

تستغرق البروتينات وقتًا أطول للهضم مقارنة بالكربوهيدرات وتتطلب المزيد من العمل الأنزيمي لتحللها، مما يطيل وقت هضمها، يتم هضم البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك أو الدجاج في حوالي 3-4 ساعات، يمكن أن تستغرق البروتينات الأكثر تعقيدًا، مثل تلك الموجودة في اللحوم الحمراء والفاصوليا والبقوليات ما يصل إلى 6-8 ساعات.

الدهون:

تستغرق الدهون وقتًا أطول للهضم، فالأطعمة الغنية بالدهون، مثل الجبن والمكسرات والأطعمة المقلية، تبطئ عملية الهضم بشكل كبير لأن الدهون عبارة عن جزيئات معقدة تحتاج إلى الصفراء من الكبد لعملية التحلل، يمكن أن تستغرق الدهون من 6 إلى 8 ساعات للمرور عبر المعدة والأمعاء.

وتشمل الأطعمة التي تستغرق وقتًا أطول في الهضم الأطعمة الغنية بالدهون مثل البرجر والأسماك الدهنية، يمكن أن تظل هذه الأطعمة في الجهاز الهضمي لمدة تصل إلى 12 ساعة أو أكثر بسبب محتواها من الدهون، مما يبطئ عملية الهضم.

وفقا للتقرير فإ، عملية الهضم قد تستغرق عادة من 14 إلى 72 ساعة اعتمادًا على الظروف المختلفة، ولكن متوسط الوقت هو 28 ساعة.

الأطعمة التي يتم هضمها بشكل أسرع هي السوائل البسيطة مثل العصائر والحساء الصافي أو المرق المصفى، في حين تستغرق الأطعمة الغنية بالألياف أو البروتين أو الدهون وقتًا أطول للهضم.



لذلك، فإن الحبوب الكاملة والبقول والخضراوات والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية مفيدة لصحتك، هذه الأطعمة تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، وتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم وتحسن صحتك العامة.



الحلويات والمشروبات السكرية والأطعمة المصنعة الأخرى التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف هي الأقل صحة، فهي قد تزيد من زيادة الوزن، ولا توفر العناصر الغذائية الأساسية، وتتسبب في ارتفاع وانخفاض سكر الدم، وكل هذا من شأنه أن يزيد من الالتهابات في الجسم.



من ناحية أخرى، تستغرق اللحوم والأسماك وقتًا أطول للهضم مقارنة بالأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات، وبالتالي، فإن تناول كميات كبيرة من الأطعمة المقلية أو اللحوم الحمراء قد يجعلك تشعر بعدم الارتياح.

