تايلور سويفت قد تلعب دوراً مرجّحاً في المنافسة في الانتخابات الأميركية

رغم أنه جاء متأخراً بعض الشيء، فإنّ إعلان تايلور سويفت دعمها ترشيح كامالا هاريس إلى الرئاسة الأميركية لم يكن مفاجئاً. فالمغنية الأشهر حول العالم، معروفة بمواقفها الداعمة للحزب الديمقراطي منذ عام 2016.

ما إن شاركت سويفت متابعيها على «إنستغرام» المنشور الذي أعلنت من خلاله تبنّيها لهاريس، حتى اشتعل موقع «vote.org» المُخصّص للتسجيل في الانتخابات الأميركية. ففي وقتٍ لم يكن عدد زوّاره يتخطّى الـ30 ألفاً في اليوم الواحد، شهد الموقع دخول 400 ألف شخص خلال 24 ساعة، وذلك عبر الرابط الذي شاركته سويفت بواسطة خاصية «ستوري».

في زمن سطوة وسائل التواصل الاجتماعي، تضاعف الاهتمام بمواقف الفنانين من المرشّحين إلى الرئاسة الأميركية. قد يذهب البعض إلى حدّ الظنّ أنّ آراء المشاهير تلعب دوراً محورياً في هذا الاستحقاق السياسي، في المقابل تشير غالبية الدراسات إلى أن الأمر لا يتعدّى كونه عنصراً حماسياً من شبه المستحيل قياس فاعليته على أرض الواقع.

لكنّ مقاييس تايلور سويفت تختلف عن مقاييس سواها من فنانين، فضخامة شهرتها وشعبيّتها تُميّزها عن زملائها. صحيح أنّ إحصاء شبكة «إيه بي سي» بالتعاون مع «إيبسوس» أظهر أن 6 في المائة فقط قد ينتخبون هاريس انطلاقاً من تأثّرهم بموقف سويفت، إلّا أن «خطر» النجمة الشقراء لا يزال وازناً.

تحذّر مديرة التواصل في حملة الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، من أن «سويفت تستطيع، وبواسطة منشور واحد على السوشيال ميديا، أن تحرّك عدداً أكبر من الناخبين ممّا تستطيع أن تفعل حملةٌ رئاسيّة برُمّتها». وفي حديثٍ مع مجلة «فوربس»، نبّهت المستخفّين بتأثير سويفت من أنهم يعرّضون نجاحهم للخطر.

وُلدت تايلور سويفت في ولاية بنسلفانيا، حيث أمضت سنواتها الأولى قبل الانتقال مراهِقةً إلى تينيسي. وفي الاستحقاق الرئاسي الأميركي الحالي، تُعدّ بنسلفانيا من الولايات المرجِّحة. بالتالي، فإنّ جذور سويفت قد تلعب دوراً حاسماً في هذا الإطار.

أبعد من الجغرافيا والديموغرافيا، فإنّ جماهيريّة سويفت عابرة للولايات، وازدادت بشكلٍ مطّرد منذ عام 2016، أي منذ بدأت تنخرط في السياسة بعد سنواتٍ امتنعت خلالها عن ذلك. بلغت هذه الشعبية ذروتها العام الماضي مع النجاح الخياليّ الذي حققته جولتها الموسيقية «Eras Tour»، التي أحدثت انتعاشاً اقتصادياً هائلاً في المدن حيث حلّت. كما أن سويفت راكمت نسبة مبيعاتٍ للألبومات الموسيقية حطّمت الأرقام القياسية.

نتيجةً لذلك، لا يمكن مقارنة القاعدة الشعبية الحالية لسويفت بما كانت عليه في الانتخابات الرئاسية الماضية عام 2020، عندما أعلنت دعمها لجو بايدن ونائبته هاريس. فهي اليوم من بين أكثر الشخصيات تأثيراً حول العالم، ويتركّز الجزء الأكبر من تأثيرها هذا على الناخبين الشباب.

تتراوح أعمار الشريحة الكبرى من جمهور سويفت، بين الـ12 والـ35 عاماً. كما في الأغاني كذلك في السياسة، فإنّ مَن يصغون إليها ينتمون إلى الجيل الشاب. ووفق الدراسات فإنّ الناخبين الشباب هم الأكثر تردّداً، وغالباً ما يمتنعون عن التصويت.

تفيد دراسة حديثة أعدّها الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ريتشارد لونغوريا ونشرَتها صحيفة «الغارديان»، بأنّ 19 في المائة من الشباب يتأثرون بمواقف المشاهير الانتخابية، مقابل 11 في المائة ممّن هم أكبر سناً. هذا يعني أن محبّي سويفت قد يحرّكون صناديق الاقتراع لصالح هاريس.

إضافةً إلى فئة صغار السن، تلعب الفنانة الثلاثينية دوراً أساسياً في إيقاظ الناخبين «النيام»، أي الأشخاص غير المعنيين بالسياسة، إضافةً إلى أولئك المتردّدين. يكفي أن يثق الناخب بشخصِ مَن يشجّعه على الإدلاء بصوته، حتى يتشجّع على ممارسة حقّه في الاقتراع.

عام 2020 غنّت تايلور سويفت «Only the Young (وحدَهم الشباب)» منتقدةً ثقافة العنف السائدة في الولايات المتحدة وسياسة دونالد ترمب. توجّهت إلى جمهورها اليافع قائلةً: «لا تقولوا إنكم متعبون من القتال. إنها فقط قصة وقت. وها قد اقترب خط النهاية. فاركضوا، واركضوا، واركضوا».

لكن ليس بالغناء وحده تُحاكي سويفت الجيل الشاب، فهي تتبنّى قضايا تعنيهم وتدافع عنها بشراسة، سواء أكان من خلال مواقفها العلنية أم عبر أعمالها الفنية. فسويفت الليبرالية والقريبة جداً من الخط الديمقراطي، تحمل لواء العدالة الجندريّة، وحقوق المثليين، وضبط التسلّح الفردي. وهي غالباً ما تنتقد العنصريّة، وتفوّق العِرق الأبيض، والعنف البوليسي، وغيرها من القضايا التي تتّهم ترمب بتبنّيها.

خلف تايلور سويفت يقف جيشٌ من المعجبين المعروفين بالـ«Swifties (السويفتيّون)». انبثق من هؤلاء أخيراً حساب دعمٍ لهاريس، يتولّى جمع التبرّعات لحملتها الانتخابية. أطلقوا على أنفسهم «Swifties for Kamala (سويفتيّون من أجل كامالا)»، وهم جمعوا حتى الساعة نحو 200 ألف دولار، ونجحوا في إقناع قرابة 100 ألف شخص في التسجيل للاقتراع.

يشكّل «السويفتيون» عموماً صوتاً وازناً، مع العلم بأنّ مُلهمتَهم تقف على الحياد في حملتهم تلك، وهي لم تتبنّها بشكلٍ علنيّ.

ترفع الحرب المستعرة بين دونالد ترمب وتايلور سويفت على منصات التواصل الاجتماعي، منسوب الإثارة والفضول حول موقف الفنانة من الانتخابات ومرشّحَيها الأساسيَّين. ويبدو أن ترمب جنى على نفسه عندما أعاد نشر صورة مزيّفة لسويفت تدعو فيها الناخبين إلى التصويت له. فانتشار الصورة المركّبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، هو الذي دفع بسويفت إلى إعلان دعمها ترشيح هاريس قبل أيام.

لكنّ ترمب لم يرتدع، فعاد وكتب بالأحرف الكبيرة على منصة التواصل الاجتماعي «تروث»: «أنا أكره تايلور سويفت»، مثيراً بذلك غضب عشرات الملايين من معجبيها.

على مسافة أقلّ من شهرَين عن الانتخابات الأميركية، من المتوقّع أن تُخرج سويفت من جعبتها مزيداً من المواقف الداعمة لهاريس والمناوئة لترمب. لم تقل محبوبة الجماهير كلمتها الأخيرة.

قد لا تُحدث كلمة سويفت تلك فارقاً كبيراً في النتائج، إلّا أنها ربما تجعل الدفّة تميل لصالح هاريس على غرار ما حصل عام 2008، عندما أفرز دعم الإعلامية أوبرا وينفري لباراك أوباما مليون صوت إضافي للرئيس الأميركي الأسبق.

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